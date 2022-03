TikTok richt Europese adviesraad voor contentmoderatie op met Nederlands lid

Video-app TikTok heeft een Europese adviesraad opgericht die het bedrijf moet helpen met beslissingen rond contentmoderatie binnen de EU. Een van de negen leden is een Nederlands bestuurslid van de Blijf Groep, een non-profit gericht tegen huiselijk geweld.

Behalve Kristine Evertz van de Blijf Groep zit ook de Belgische Robin Sclafani in de adviesraad, meldt TikTok. Zij werkt voor CEJI, een Joodse anti-discriminatieorganisatie. Daarnaast zijn er zeven leden uit andere Europese landen, zoals Ierland, Frankrijk en Duitsland. Het gaat in alle gevallen om bestuursleden van non-profitorganisaties. In de toekomst moeten er nog meer leden bijkomen.

Het gaat om een adviesraad en die kan dus geen beslissingen nemen. TikTok en moederbedrijf ByteDance liggen al enige tijd onder vuur vanwege het moderatiebeleid. TikTok beloofde al eerder om zijn volledige moderatiebeleid te tonen aan experts.

Het is voor het eerst dat er een adviesraad voor TikTok komt in Europa. "Niet alleen zullen ze ons helpen met het maken van beleid dat de uitdagingen van nu adresseert, ze zullen ons ook helpen bij het identificeren van opkomende problemen die TikTok en onze community in de toekomst zullen tegenkomen", schrijft het sociale netwerk.