Gerucht: TikTok gaat groepschats in app bouwen

Videoplatform TikTok zou groepschats willen inbouwen in de eigen app. De Chinese versie van TikTok heeft dat al. De functie zou dit jaar moeten komen, zo meldt persbureau Reuters op basis van anonieme bronnen.

Dankzij groepschats zouden gebruikers langer in de app moeten doorbrengen, schrijft Reuters. Bovendien kunnen populaire videomakers op het platform met groepschats makkelijker in contact kunnen komen met fans, zo voegt de site toe.

Het gaat vermoedelijk om onversleutelde groepschats, zo voegt het persbureau toe. Het is onbekend waarom moederbedrijf ByteDance daarvoor kiest. TikTok is vooralsnog vooral een app om filmpjes te delen en comments te plaatsen en daardoor is het niet meer een videoplatform dan een sociaal medium.

Door de stap zou TikTok meer de concurrentie aangaan met sociale media als Facebook, WhatsApp en Discord, andere media waar groepschats een belangrijk item zijn. De Chinese versie van TikTok, Douyin, biedt sinds 2019 groepschats aan in de app. Het is onbekend hoeveel gebruikers er zijn van die functie. ByteDance heeft met Feiliao ook een aparte chatapp in het portfolio, naast videochatapp Duoshan.

Duoshan(links) en Feiliao