Adobe voegt PDF-bewerktools toe aan zijn Acrobat-extensie voor Chrome en Edge

Adobe heeft een update voor zijn Acrobat-extensie voor Chrome- en Edge-browsers doorgevoerd. Daarmee wordt het mogelijk om vanuit de browser direct meerdere bewerkingen toe te passen in PDF's.

Adobe schrijft dat de Acrobat-extensie het mogelijk maakt om snel vanuit een browservenster in PDF-bestanden bijvoorbeeld invulvelden in te vullen of commentaren en handtekeningen te plaatsen. Ook het printen en downloaden van PDF-bestanden en het plaatsen van markeringen is mogelijk met de extensie. Deze extensie staat los van de web-versie van Acrobat en de desktopclient.

Een aantal meer geavanceerde bewerkingen maken geen onderdeel uit van de gratis extensie, zoals het omzetten van een PDF- naar een Microsoft Word-bestand, het converteren van webpagina's naar PDF of het draaien, verwijderen of herrangschikken van individuele PDF-pagina's. Voor dat soort functionaliteiten is een betaald abonnement op Adobe Acrobat Pro DC nodig.

Het lijkt erop dat deze Acrobat-extensie al in augustus al beschikbaar is gekomen, al schenkt Adobe nu pas aandacht aan de extensie en de uitgebreidere mogelijkheden. Voorheen was het met deze extensie alleen mogelijk webpagina's in PDF om te zetten, wat via de printtools ook met de browser kan.