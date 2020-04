Derde Starship-raket van SpaceX implodeert tijdens nieuwe druktest

Een Starship-raket van SpaceX is geïmplodeerd tijdens een test. Het bedrijf deed een druktest met de nieuwe raket, maar daarbij leek die in elkaar te klappen. Het is de derde Starship-raket die tijdens een test stuk gaat.

Bij het ongeluk raakte niemand gewond. Het voorval gebeurde toen SpaceX een druktest uitvoerde met de Starship SN3-raket. Het bedrijf had de raket volgepompt met stikstof en de temperatuur omlaag gebracht. Bij zo'n cryogene test wordt gekeken of de raket de druk van de brandstof lange tijd aan kan. Op een video is te zien hoe de raket aan de bovenkant op zichzelf lijkt in te klappen, en later in elkaar stort. Dat kan erop duiden dat de druk wegviel, maar SpaceX zegt dat het nog bestudeert wat er precies mis ging tijdens de test. "Dit kan ook een fout in de testconfiguratie zijn geweest", schrijft SpaceX-oprichter Elon Musk op Twitter. Het voorval gebeurde op vrijdagochtend Nederlandse tijd op SpaceX' eigen lanceerbasis in Boca Chica, in de staat Texas.

Het is de derde keer dat een test met SpaceX' nieuwe raket mislukt. De eerste Starship-raket, de MK1, ontplofte in november tijdens het bijvullen. In maart ging opnieuw een druktest mis toen de eerste Starship met de nieuwe SN-constructie explodeerde. De Starship SN3 had na de druktest een statische vuurtest met de nieuwe Raptor-motor moeten doen, en zou volgens het bedrijf later deze maand al een eerste vluchttest moeten doen. De Starship is een nieuw model raket die volgens SpaceX kan worden gebruikt voor maan- en Mars-reizen. De raket is bijna volledig herbruikbaar.