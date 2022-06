Prototype Starship-raket haalt hoogte 150 meter en landt weer op platform

Een stalen testversie van SpaceX' Starship-raket is succesvol gelanceerd vanaf een platform in Boca Chica, Texas. Het SN5-testvehikel haalde een hoogte van 150 meter en wist ook weer verticaal te landen.

De met een enkele Raptor-methaanraketmotor uitgeruste testraket steeg woensdagochtend om 1:57 uur Nederlandse tijd op en was in totaal zo'n 40 seconden in de lucht. De landing vond plaats op een nabijgelegen platform. Dit was de eerste lancering met een raket waarbij brandstoftanks met het volledige formaat zijn getest. De lancering werd onder meer gebruikt om het guidance-systeem en de weerbaarheid van de roestvrijstalen tanks te testen.

In een video van SpaceX is de lancering te zien, inclusief camerabeelden van binnenuit, waarbij ook het uitklappen van de landingspoten zichtbaar is. Volgens Musk zullen die landingspoten nog een stuk langer en breder worden bij nieuwe testlanceringen. Uiteindelijk moeten er robuustere testraketten worden ingezet om een hoogte van wellicht 20km te halen, maar zover is het voorlopig nog niet. Musk gaf op Twitter aan dat SpaceX eerst nog meerdere korte 'hops' zal uitvoeren om het lanceerproces te verfijnen; pas daarna zal een lancering naar een grotere hoogte volgen. Daarbij zullen ook een aerodynamische neuskegel en drie Raptor-motoren worden ingezet.

Uiteindelijk moet het leiden tot de lancering van de grote en volledig herbruikbare Starship-raket, aangedreven door de grote booster genaamd Super Heavy. Deze raket zal uiteindelijk zo'n 120 meter hoog worden en in totaal misschien wel meer dan veertig Raptor-motoren krijgen, waarmee het de krachtigste raket ooit zal worden. De tweede trap krijgt er zes en de booster krijgt de rest van de Raptor-motoren. De raket moet Musks visie voor Mars verwezenlijken, maar ook de Falcon 9 en Falcon Heavy vervangen.

De weg naar deze testlancering verliep niet vlekkeloos. Vier prototypen gingen eerder verloren: zo was er in april nog een implosie en in november vorig jaar ontplofte een testraket tijdens een cryogenic pressure test. De kleinere Starhopper-testraket van SpaceX haalde in augustus vorig jaar al een hoogte van 150 meter.