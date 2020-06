ID-Cooling kondigt low-profile-cpu-koeler van 47mm hoog aan

ID-Cooling introduceert een processorkoeler die 47mm hoog is. Daarmee is de koeler geschikt voor compacte itx-systemen. De IS-47K van ID-Cooling kan zowel op AMD- als Intel-sockets gebruikt worden.

Volgens de fabrikant is de ID-Cooling IS-47K ontworpen voor processors met een tdp tot 130W. De koeler heeft een koperen basis en zes koperen heatpipes met een diameter van 6mm. Die heatpipes staan in contact met een koelblok met aluminium vinnen. Tussen de basisplaat en het koelblok zit een 15mm dikke 92mm-ventilator.

De koeler kan gemonteerd worden op moederborden met een lg1156-socket of nieuwer en op AM4-moederborden. De totale afmetingen zijn 120x110x47mm en het gewicht is 500 gram. De meegeleverde pwm-ventilator draait op een toerental van 600 tot 2500rpm en produceert volgens de specificaties 14 tot 33dB(A) aan geluid.

ID-Cooling meldt dat de IS-47K-koeler eind juni of begin juli verkrijgbaar is voor ongeveer 48 euro. Het ontwerp van de koeler lijkt op dat van de Alpenföhn Black Ridge, die sinds een aantal jaar beschikbaar is voor ongeveer dezelfde prijs. Die koeler is echter ontworpen voor cpu's met een tdp tot 95W.