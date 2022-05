Gelid brengt lage AM4-processorkoeler uit die in 1U-behuizing past

Gelid brengt een compacte koeler uit voor de AM4-socket. Doordat de ventilator in het koelblok is verwerkt, komt de hoogte uit op 28mm. Daarmee past de 19 euro kostende koeler in een 1U-behuizing.

Volgens Gelid is de Slim Silence AM4-koeler geschikt om AMD Ryzen-processors met een tdp tot 85W te koelen, mits de behuizing over goede ventilatie beschikt. De koeler is ontworpen om plaatsing in lowprofile-behuizingen mogelijk te maken. Als voorbeeld noemt de fabrikant htpc's, pc's die in auto's worden ingebouwd, en 1U-servers.

De koeler heeft twee geïntegreerde heatpipes en een ventilator met een diameter van 65mm en een dikte van 15mm, met een toerental van 1200 tot 2600rpm. De totale afmetingen van de koeler zijn 101x74,5x28mm en het gewicht bedraagt 206 gram.

Volgens Gelid is de koeler beschikbaar voor een adviesprijs van 19 euro, maar webshops in de Pricewatch tonen de compacte koeler nog niet. Lage koelers voor de AM4-socket zijn zeldzaam; er staat op het moment van schrijven maar één ander exemplaar in de Pricewatch die in een 1U-behuizing past. Voor Intel-sockets zijn veel meer lage koelers beschikbaar.