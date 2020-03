Hotelketen Marriott meldt datadiefstal die 5 miljoen klanten treft

Hotelketen Marriott is opnieuw getroffen door een datalek. Daarbij zijn gegevens van meer dan vijf miljoen klanten buitgemaakt. Het gaat om hun namen en contactgegevens, geboortedatums, en reserveringsinformatie.

Het datalek vond medio januari van dit jaar plaats. Het bedrijf kwam daar eind februari achter, schrijft het in een blogpost. Criminelen zouden zijn binnengekomen via de logingegevens van twee medewerkers van een van de hotels in de keten. Marriott zegt dat het onderzoek nog loopt. Vooralsnog lijkt het erop dat de gegevens van 5,2 miljoen klanten van de keten zijn gestolen. Het gaat om namen, woon- en e-mailadressen, telefoonnummers en geboortedatums. Ook zijn sommige boekingsgegevens bij de hack buitgemaakt, waaronder gelinkte luchtvaartmaatschappijprogramma's, en verblijfs- en kamervoorkeuren. Onbekend is of dat laatste concreet betekent dat er verblijfsdata zijn gestolen. Marriott schrijft dat er geen aanwijzingen zijn dat wachtwoorden, identificatiebewijzen of financiële gegevens zijn gestolen.

Marriott heeft een website online gezet waarop klanten meer informatie kunnen vinden. Daar staan ook tips op over hoe klanten moeten opletten dat er geen identiteitsfraude met hun gegevens wordt gepleegd, en tips over het beveiligen van gegevens. Het is niet bekend of er ook Nederlandse slachtoffers door het lek getroffen zijn.

Het is niet de eerste keer dat de hotelketen last heeft van een groot datalek. In 2018 werden de gegevens van een half miljard klanten gestolen. Dat is tot nu toe een van de grootste datalekken in de geschiedenis. Bij dat datalek kregen de hackers ook creditcardgegevens in handen. Ze hadden ruim vier jaar toegang tot de systemen van de keten. Het bedrijf kreeg miljoenenboetes voor het slecht beveiligen van de gegevens.