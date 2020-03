Amerikaanse autoriteiten nemen privacy- en veiligheidsbeleid Zoom onder de loep

De attorney general van de staat New York heeft een brief naar de makers van videobelapp Zoom gestuurd met vragen over de veiligheid van de app en de privacy van zijn gebruikers. Zoom is op die gebieden in het verleden negatief in het nieuws geweest.

Sinds de uitbraak van de coronacrisis en het al dan niet verplichte thuisblijven dat wereldwijd aan de orde is, zijn applicaties als cloud meetings-app Zoom enorm populair geworden. In de Nederlandse Play Store is Zoom op het moment van schrijven bijvoorbeeld de op een na populairste app.

De procureur-generaal van New York vraagt volgens The New York Times naar de aanwezigheid en de soort beveiligingsmaatregelen bij Zoom en welke algemene audits en capaciteitsupgrades plaatsgevonden hebben sinds de sterke toename in populariteit. Voorbeelden worden aangehaald van keren dat de ontwikkelaar er lang over deed om bekende veiligheidslekken te dichten. Ook wil de procureur-generaal weten wat voor data verzameld wordt en met welke reden.

Zoom heeft tegenover NYT gereageerd op de kwestie. Het waardeert de zorgen van de procureur-generaal en verzekert de krant dat het de privacy, veiligheid en het vertrouwen van gebruikers 'extreem serieus neemt'. Het bedrijf achter Zoom zegt ook toe de informatie te leveren die de procureur-generaal wil. Op 29 maart publiceerde Zoom een aangevuld en verduidelijkt privacybeleid. Daarin benadrukt het dat het gebruikersgegevens niet verkoopt.