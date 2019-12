Tweakers Podcast #90 - Slimme deurbellen, Black Friday en een Jezus-simulator

Wordt een woonwijk veiliger als mensen slimme deurbellen ophangen? Zijn dieven dan minder geneigd in te breken? Je zou misschien gokken van wel en dan zit je in hetzelfde kamp als verschillende gemeenten die er nu praktijktests mee doen.

Collega Tijs dook in die tests en kwam erachter dat het bewijs op dit moment nog ver te zoeken is. Net als de aandacht voor privacy, want mag je volgens de wet eigenlijk wel het gebied voor je huis filmen? En wat gebeurt er met die beelden als ze in de cloud worden opgeslagen? Dat zijn zaken die we samen met Tijs in deze aflevering onder meer bespreken.

Ook hebben we het over het onderwerp dat rondom ons opnamemoment de gemoederen op de redactievloer flink bezighield: DPG Media, het moederbedrijf van Tweakers, is voornemens uitgeverij Sanoma, onder andere bekend van Nu.nl, over te nemen. Daar moesten we het natuurlijk even over hebben. Ook hebben we het over een wel heel bijzondere gametrailer die onlangs verscheen; als je dacht dat Goat Simulator enigszins apart was, nu komt er een Jezus-simulator. Is het een hoax of echt?

Verder hebben we het nog over cybercrimeverzekeringen tegen bijvoorbeeld ransomwareaanvallen, waarbij Tijs zich afvraagt of je hiermee geen fout gedrag aanmoedigt. En ook is het blijkbaar mogelijk je te verzekeren tegen AVG-boetes, wat misschien nog gekker is. Wout deelt tot slot nog wat cijfers uit de eigen Pricewatch rondom Black Friday, waaruit blijkt dat er een kern van waarheid zit in die kortingshype.

00:00 Opening

00:32 Stuur je vragen in!

05:19 DPG Media wil Sanoma overnemen

13:27 Is de Jezus-simulator serieus?

18:32 Het nut van cybercrimeverzekeringen

24:44 Black Friday heeft daadwerkelijk meer deals

30:27 Maken slimme deurbellen een wijk veiliger?

56:27 Sneakpeek

Stuur je vragen in voor de AmA-podcast

Aangezien er rondom de kerstdagen niet zoveel gebeurt in techland, willen we de aflevering van die week vullen met een AmA, ask me anything, of meer: ask us anything. Een aflevering waarin we ingaan op jullie prangendste vragen. Wil jij dus weten wat Jurs favoriete game was dit jaar en waarom? Of hoe Arnouds ultieme telefoon eruitziet? Met welke hardware we de podcast of onze video's opnemen? Of wil je iets weten van een van de andere redacteuren die je vaak hoort in de uitzending? Laat je vraag dan achter in de reacties of via podcast@tweakers.net.

Hoe kan ik de Tweakers Podcast beluisteren?

Elke aflevering wordt hier op de site geplaatst als een .Geek en het overzicht van alle afleveringen vind je hier. Luister je liever zonder je pc of laptop, dan heb je de keuze uit een heleboel Podcast-apps voor je telefoon of tablet. Voor iOS is er natuurlijk Apple Podcasts, maar ook OverCast, iCatcher, PodCruncher en CastBox zijn populair. Op Android zijn AntennaPod, Podcast Addict en PocketCasts populaire apps. Voor Windows Phone kun je terecht bij de ingebouwde Podcasts-app, of bij GroverPro. Voor al die apps geldt dat je ons kunt vinden door binnen de app te zoeken op 'Tweakers Podcast' en je te abonneren. Datzelfde geldt ook voor Spotify. Tot slot kun je de afleveringen terugvinden op YouTube.