Deel jouw .build-projecten met je medetweakers en de redactie

We publiceren als redactie al bijna drie jaar .build-artikelen. Daarin beschrijven we diy-elektronicaprojecten waarbij we gebruikmaken van 3d-printers, kleine computingboards en tal van andere onderdelen. We zijn benieuwd of jullie geïnspireerd zijn geraakt en zelf ook aan de slag zijn gegaan met de projecten.

Met de gadgets die we de afgelopen drie jaar in elkaar geknutseld hebben kan menig geek zijn lol op. Die lol geldt niet alleen voor het gebruik, maar zeker ook voor het bouwen ervan. Sommige projecten zijn echt voor vermaak, zoals gamen met je zelfgebouwde ZX Spectrum of racen met een drone die je gemonteerd hebt. Andere producten zijn ook echt nuttig, zoals de draagbare bestandsserver of de luchtkwaliteitsmeter.

We hebben jullie al eerder naar eigen elektronicaprojecten gevraagd en daar kwamen toen mooie overzichten van eigen creaties en Raspberry Pi-projecten uit voort. We zijn nu vooral benieuwd naar jullie projecten die hun oorsprong vinden bij onze .build-artikelen.

Misschien heb je wel mensen of instellingen heel blij gemaakt met Wonderfoons? Of rijd je rond met je zelfgebouwde navigatiescherm? Staat er een zelfbouw-3d-printer te zoemen op je kamer? Wellicht heb je een draai gegeven aan wat wij bouwden en een veel mooiere nixieklok of speakerset voor streaming audio ontworpen. We horen het graag en je mede-tweakers waarschijnlijk ook.

Ook als projecten om een of andere reden niet lukten of voortijdig afgebroken moesten worden, horen we dat graag. Ondanks je enthousiasme, kunnen dingen immers wel eens anders lopen dan verwacht.

De .build-zelfbouwprojecten kunnen jullie melden en toelichten in dit topic op GoT, liefst met beschrijving inclusief foto's uiteraard: Deel je.build-projecten met je medetweakers en de redactie

Als redactie lijkt het ons leuk om bij genoeg animo een overzicht uit te werken van de interessantste projecten en verhalen erachter, voor in het laatste Tweakers Magazine.

Hier staan alle .buildartikelen nog eens op een rij:

Maak je eigen toetsenbord: zelf een 60%-keyboard bouwen

Bouw je eigen racedrone - Onderdelen selecteren en monteren

Bouw je eigen ledtafel - Duizend ledjes en draadjes

Bouw je eigen ZX Spectrum

Zelf een 3d-printer in elkaar zetten - Groter, goedkoper en extreem tweakbaar

Maak je eigen retroklok met nixiebuisjes

Bouw je eigen navigatiescherm - Op basis van een Pi en Android Auto

Bouw een Pong-console - Terug naar de gameprehistorie

Speakers - Streaming audio in hifi-stereo

Bouw je eigen draagbare gitaarversterker

Bouw je eigen mobiele fileserver - Opslag voor onderweg

Speel tegen jezelf met een gerobotiseerde Air Hockey-tafel

Maak je eigen klok en muurplotter

Bouw een Wonderfoon voor iemand anders

Bouw je eigen luchtkwaliteitsmeter