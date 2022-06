Waarom we de Desktop BBG uitgesteld hebben

Je bent van ons gewend elke eerste van de maand een Best Buy Guide voorgeschoteld te krijgen. De ene maand is dat een BBG voor laptops, de andere een voor desktopsystemen. Aangezien we op 1 oktober een Laptop BBG publiceerden, is het op 1 november logischerwijs tijd voor een Desktop BBG. Wie de frontpage naarstig zit te refreshen, zal zijn opgevallen dat die er nog niet is.

Omdat dit een zeer zeldzaam voorval is - ik kan me geen geval herinneren waarin we de Desktop BBG niet netjes op tijd publiceerden - is een kleine uitleg op zijn plaats. We leven in een bizarre tijd, of unprecedented times zoals we zo vaak horen, maar covid heeft met het uitstel van deze BBG niets te maken. De timing is deze maand wat ons betreft echter dermate ongelukkig en tot dusver inderdaad unprecedented, dat we voor deze ene keer hebben besloten de BBG niet op de eerste van de maand te publiceren. Dat is dus een bewuste keuze; we zijn het niet vergeten.

De reden is de introductie van een paar belangrijke productseries, waarvan we de impact en de prestaties in kaart willen hebben voordat we een BBG publiceren. We hebben het natuurlijk over de nieuwe 3000-serie van Nvidia, waarvan de RTX 3080 en 3090 al eind september zijn verschenen en waarvan de RTX 3070 op 27 oktober uitkwam. Dat is precies één dag voordat AMD met zijn langverwachte Big Navi-videokaarten kwam; op 28 oktober verschenen namelijk de Radeon 6000-kaarten van AMD.

Een week later, op 5 november, moet de nieuwste generatie Zen 3-processors met codenaam Vermeer verschijnen. AMD belooft daarmee een flinke stap in gamingprestaties te zetten en dat is, net als videokaarten, uiterst relevant voor de gamingsystemen in de BBG. We willen dus voor de publicatie van de BBG de prestaties van die nieuwe processors afwachten, want we zijn van mening dat niemand gebaat is bij een BBG die nog geen week na publicatie achterhaald is.

Daarnaast willen we nog even afwachten hoe de prijzen en beschikbaarheid van zowel de AMD 6000-kaarten als de RTX-kaarten van Nvidia zich daags na introductie ontwikkelen. Het heeft immers weinig zin gloednieuwe kaarten in een BBG op te nemen die zo slecht verkrijgbaar zijn als RTX 3090 en RTX 3080 in de weken na introductie.

Kortom: we willen eerst alle nieuwe producten uitgebreid in ons testlab hebben getest en een zinnig oordeel kunnen geven over de prijzen en prestaties van de nieuwe videokaarten en processors. Dan kunnen we jullie van gedegen advies voorzien in een BBG waarvan we hopen dat die bij publicatie niét direct achterhaald is. Stay tuned dus!