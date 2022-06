LG UltraGear 27GN950: 'eerste 1ms 4k Nano IPS-gamingmonitor ter wereld'

LG gooit de laatste jaren hoge ogen op het gebied van (oled)televisies, maar ook de monitorenlijn onder de naam UltraGear scoort goed. Kijk op Tweakers maar naar de gebruikersreviews van LG UltraGear-monitoren, waar enkel waarderingen van vier of vijf sterren bij zijn te vinden. Met de UltraGear 27GN950 hoopt LG opnieuw op hoge scores. Het techbedrijf realiseert naar eigen zeggen de perfecte game-ervaring door als eerste ter wereld een 1ms 4k Nano IPS-gamingmonitor zonder motion blur te introduceren.

Een serieuze gamer besteedt veel geld aan zijn hardware, en niet enkel aan de desktop-pc. Uiteraard vormt de pc het kloppend hart, maar ook de muis, het toetsenbord, de headset en de monitor moeten van hoge kwaliteit zijn. Spelers willen tenslotte het langverwachte Cyberpunk 2077, Call of Duty: Black Ops Cold War en Assassin’s Creed: Valhalla zo mooi en soepel mogelijk in beeld zien. Dat zou met de LG UltraGear 27GN950 geen probleem moeten zijn. Volgens LG hebben we hier namelijk te maken met de snelste uhd 4k Nano IPS-gamingmonitor die er is. Gebaseerd op DSC-technologie en met 4k-resolutie, 10bit kleurdiepte en 160Hz verversingssnelheid (overklok) moet deze monitor gamers een hoogwaardige beeldkwaliteit en snelle spelervaringen leveren.

Ips, TN en VA

Tot een tijdje terug was het onderscheid tussen monitortypen vrij overzichtelijk. Consumenten die het meeste belang hechten aan natuurgetrouwe, mooie, volle graphics kozen in de regel voor een ips-scherm. Deze monitoren kennen het hoogste kleurbereik, maar hebben tegelijkertijd een lagere verversingssnelheid.

Gamingschermen met een TN-paneel hebben in de regel een wat mindere kleurweergave, maar wel een hoge verversingssnelheid. Een gemiddelde van 144Hz in het hogere prijssegment is daarbij gangbaar. Hoe hoger de verversingssnelheid, hoe vloeiender de gamebeelden.

TN-panelen staan bovendien bekend om hun snelle reactietijd. Veelal bedraagt hij slechts 1 milliseconde, tegenover de 4 milliseconden die bij ips-schermen gangbaar is. De verversingssnelheid geeft aan hoeveel frames per seconde een scherm kan berekenen, aangegeven in hertz. Hoe hoger het getal, hoe vloeiender het beeld. Met name bij racegames en snelle schietspellen kan dit een verschil maken tussen het wel of niet ervaren van ghosting of motion blur, vage strepen die als het ware achter een snel bewegend voorwerp aan bewegen. Veel fabrikanten voegen motion blur toe aan ips-panelen om een reactietijd van 1 in plaats van 4 milliseconden te halen. Dit gaat ten koste van de beeldkwaliteit. Met Nano IPS is dit echter niet het geval.

VA-schermen, ten slotte, zitten qua prestaties tussen ips en TN in. Ze zijn minder snel, maar hebben een zeer goede contrastverhouding.

Nano IPS met 1 milliseconde

De LG 27GN950 heeft het beste van alle drie de werelden. Deze monitor heeft een 4k-resolutie en werkt native op 144Hz, maar kan in overklokmodus naar 160Hz schakelen. Daarnaast ondersteunt de monitor FreeSync Premium Pro en G-Sync. Om alles via een enkele kabel te kunnen weergeven, ondersteunt de UltraGear 27GN950 een techniek genaamd display stream compression (dsc) via DisplayPort 1.4, de nieuwste technologie voor het comprimeren van beelden. Zo is zonder kwaliteitsverlies een hoge resolutie en snelle refresh rate via één DisplayPort-kabel mogelijk. Bovendien kan het scherm ook nog probleemloos hdr-beelden weergeven en variabele verversingssnelheden gebruiken. Twee andere noemenswaardige verbeteringen in DP 1.4 zijn de voorwaartse foutcorrectie die transmissiefouten vermindert en de uitbreiding van het aantal audiokanalen tot 32 stuks.

Het resultaat is dat games met volle, diepe en uiterst gedetailleerde kleuren worden weergegeven. Het brede kleurengamma van Nano IPS kan tot 98% van de DCI-P3-kleurruimte weergeven en de snelle reactietijd van slechts 1ms dompelt gamers onder in gedetailleerde, stottervrije spelwerelden. Nano IPS levert een kleurbereik dat 35% groter is dan sRGB 100%. Door de hoge verversingsfrequentie en een reactietijd van slechts 1 milliseconde raken ogen veel minder vermoeid en komt gameplay altijd vloeiend en flitsend in beeld.

