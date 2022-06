Jori Blatter (ChipSoft): “De zorg wordt steeds interessanter voor IT’ers”

Vroeger was de zorg misschien wel de laatste sector waarin je als IT’er wilde werken. Dat is nu wel anders, vindt security-specialist Jori Blatter van ChipSoft, dat software voor de zorg ontwikkelt. “Cutting-edge technologieën zoals machinelearning zijn natuurlijk interessant, maar nog belangrijker zijn de toegenomen samenwerking en gegevensuitwisseling.”

Als het gaat om privacy en security ligt de zorgsector onder een vergrootglas, stelt Jori Blatter, securityspecialist bij ChipSoft. Tijdens de Tweakers Digital Meet-up Privacy & Security verzorgt hij een talk over de wijze waarop zorginstellingen dit regelen, afgezet tegen de achtergrond van een toenemende vraag naar data, gegevensuitwisseling en patiëntbetrokkenheid. “Een verkeerd gestuurd mailtje door een medewerker kan al leiden tot een datalek, en de maatschappelijke verontwaardiging is snel heel groot. Maar de toegenomen risico’s zijn ook een gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen. Data blijven niet langer tussen de muren van het ziekenhuis, maar gaan over het internet. We hebben het dan over dataverkeer tussen zorginstellingen onderling, maar ook tussen zorginstellingen en patiënten."

Hoge verwachtingen

Patiënten hebben een ander verwachtingspatroon gekregen en er is politieke druk om meer mogelijk te maken. “Als patiënt vind je het niet meer normaal dat je, als je wordt doorgestuurd naar een ander ziekenhuis, met een dvd’tje op pad moet met daarop je mri-scan. En de uitslag van een test in een lab wil je ook zo snel mogelijk online in kunnen zien.” ChipSoft loopt met zijn ict-ondersteuning vooruit op deze ontwikkelingen. Het bedrijf begon in de jaren tachtig met een facturatiepakket voor de OK. Inmiddels levert het met meer dan 850 medewerkers (waaronder ruim 300 developers) zorg- en informatiesystemen die zo’n beetje alles automatiseren. Van de software die medicatie voorschrijft bij de huisarts tot de hartmonitoren op de IC. Maar het bedrijf heeft ook zorgportalen voor patiënten en een platform voor gegevensuitwisseling ontwikkeld.

Jori werkt op de R&D-afdeling, samen met onder meer developers en pentesters. “Mijn voornaamste aandachtspunt is het vormgeven van het ontwikkelproces. Wij bouwen de software van de grond af op, met security als integraal onderdeel.” Het zoveel mogelijk automatiseren van securityprocessen is een belangrijk middel om data-uitwisseling in de zorg veiliger te maken. ChipSoft gaat uit van drie stappen: “Het in kaart brengen van de dreigingen, een ontwikkelproces met checks & balances waaronder code-review, en het continu doortesten en doorlichten van code. Ons patiëntenportaal wordt bij klanten zo’n zeventig keer per jaar volledig doorgelicht middels audits en wij hebben intern ook nog mensen die dit doen."

Langzame migratie naar cloud

Inmiddels is er sprake van een overgangsfase naar meer cloudbased software. “Het zorgportaal staat nu bij klanten lokaal op een server. Als patiënt kun je op afstand inloggen met je DigiD. Wanneer zorgsoftware meer naar de cloud migreert, betekent dit ook dat er meer verantwoordelijkheden bij de leverancier komen te liggen, beseft Jori. ”Denk aan het inrichten van een firewall, het reclinen van harde links en het configureren van proxyservers. Qua ontwikkeling en beheer van zo’n omgeving kom je meer in een CI/CD-situatie terecht, wat op securitygebied weer allerlei nieuwe uitdagingen met zich meebrengt. Iets wat overigens heel interessant kan zijn."

Toch zal deze gang naar de cloud in de zorg in kleine stappen gaan. “Een webapplicatie in een cloudomgeving hosten is wat anders dan patiëntendossiers zelf in de cloud zetten. Dat is meer een proces van de lange adem. We doen dit nu eerst met huisartsen en apothekers; gebruikers die gewoon een portaal willen hebben om aan te sluiten op hun markt en die er geen project van een half jaar van willen maken om het in te richten. Daar ligt voor ons een rol, om daarmee te helpen. Aan de andere kant: een groot universitair medisch ziekenhuis heeft zelf al veel IT-kennis in huis en echt geen hulp nodig om bijvoorbeeld een eigen firewall te configureren. Zo'n organisatie zal ook niet zo snel naar een multi-tenant-omgeving willen migreren, denk ik.”

Zorg-IT schudt stoffig imago van zich af

Een talk over security in de zorg is interessant voor techies, denkt Jori. “Als je vroeger een IT-opleiding had gevolgd was de zorg misschien wel de laatste sector waar je wilde werken. De zorg was stoffig, maar wordt nu juist steeds interessanter. Er waait een andere wind. Je ziet dat de innovatiedrang enorm toeneemt, bijvoorbeeld met wearables bij patiënten en toepassingen van data-analytics en machinelearning. Wat ik wil zeggen: als je op zoek bent naar een carrièreswitch in de IT, kijk dan eens naar de zorgsector. Dat hoeft echt niet per se bij ChipSoft te zijn, de zorg is in zijn geheel een mooie markt waar veel gave dingen gebeuren.”

Waar wordt Jori zelf het meest enthousiast van? “Machinelearning en data-analytics zijn misschien wel het meest cutting-edge, maar waar ik de meeste winst in zie is de samenwerking over de muren van de zorginstellingen heen. Wij hebben bijvoorbeeld een actieve koppeling tussen ziekenhuizen die systemen gebruiken die met elkaar concurreren. Dat ze nu actief gegevens uitwisselen, vind ik een voorbeeld van een bijzonder project. In vertrouwensmodellen proberen wij zorginstellingen en IT-leveranciers samen te laten werken, waarbij ze openheid moeten geven over wat ze te bieden hebben op het gebied van privacy en security. Het is mooi om te zien dat dit steeds weer lukt.”

Aandacht voor databeschikbaarheid

Twee van de drie pijlers van informatiebeveiliging zijn de laatste jaren wat onderbelicht gebleven, vindt de securityspecialist. “De focus lag de laatste jaren vaak op de vertrouwelijkheid van informatie. Die is ook belangrijk, je wil niet dat mensen onterecht in dossiers kunnen kijken. Maar wat mij betreft is de integriteit en beschikbaarheid van informatie veel kritischer. Het kan letterlijk een zaak van leven of dood zijn als je je informatievoorziening niet op orde hebt. Een arts neemt bijvoorbeeld beslissingen op basis van wat hij ziet op een hartmonitor.” Overigens zijn de grootste datalekken in het ziekenhuis niet digitaal, besluit Jori. “Het grootste datalek is de wasserette van het ziekenhuis. Er komen altijd briefjes met patiëntgegevens uit de jassen van artsen en verpleegkundigen. Wij ontwikkelen verschillende apps waarmee zorgverleners de informatie aan de bron registreren. Hierdoor zijn die briefjes verleden tijd en staat informatie altijd direct op de juiste plek. Zo zie je dat het veiliger maken van de zorg in sommige gevallen helemaal niet te maken heeft met het dichttimmeren van systemen, maar gewoon met het logisch toepassen van al beschikbare technologie.”

