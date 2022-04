Farmville 3 verschijnt op 4 november

Het derde deel in de Farmville-reeks komt op 4 november uit voor iOS, Android en Mac-systemen. Het eerste deel van deze reeks boerderijspellen verscheen in 2009 via Facebook en had op zijn hoogtepunt meer dan dertig miljoen dagelijkse gebruikers.

Naast de releasedatum heeft ontwikkelaar Zynga onthuld dat het boerderijspel meer dan honderdvijftig diersoorten zal bevatten, met als nieuwe toevoegingen onder meer alpaca's en tijgers. Het personage Marie uit deel 2 keert terug, samen met dertig andere boeren en boerinnen. De game bevat ook een actief weersysteem.

In deze spelserie werkt de speler op een boerderij. Hierbij is het de bedoeling om onder meer dieren op te voeden, gewassen te verbouwen, bomen te kappen en te vissen. De games zijn free-to-play en bevatten microtransacties.

De eerste Farmville verscheen in 2009 als Facebook-game. Het spel sloot afgelopen december zijn deuren omdat Facebook geen Flash meer ondersteunde. In 2012 kwam het tweede deel uit voor Android, iOS en op Facebook. Van dat deel verschenen drie edities. Dat spel is wel nog speelbaar.