Aanklachten over opnemen van dansjes in Fortnite zijn voorlopig van de baan

Het Amerikaanse advocatenbureau Pierce Brainridge gaat voorlopig niet door met de verschillende aanklachten van rappers en acteurs, waarin zij Fortnite-maker Epic Games op de korrel nemen voor het in Fortnite opnemen van door hen geclaimde dansjes.

Advocaat David Hecht zegt in een e-mail aan Kotaku dat het in de Verenigde Staten voorheen mogelijk was om bij een vermeende inbreuk op het auteursrecht direct een zaak aan te spannen tegen een partij, nog voordat de registratie bij het US Copyright Office was afgerond. Dit is het officiële bureau van de Amerikaanse overheid dat auteursrechtelijke registraties bijhoudt. Inmiddels is dat echter veranderd; een klagende partij moet eerst zijn registratie bij dit bureau voltooien, voordat er een zaak kan worden begonnen.

Op basis hiervan heeft Pierce Brainridge besloten om de lopende zaken tegen Epic Games op te schorten. Dit kantoor vertegenwoordigt onder meer de rapper 2 Milly en Alfonso Ribeiro in hun pogingen om Epic Games te laten betalen voor het opnemen van door hen geclaimde dansjes in Fortnite. Laatstgenoemde is een acteur uit de tv-serie The Fresh Prince of Bel-Air, waarin hij een specifiek, eigen dansje genaamd de Carlton-dans liet zien.

Deze wijziging vindt zijn oorsprong in een recente uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof. Daarin werd bepaald dat mensen eerst een registratie bij het het US Copyright Office moeten voltooien, voordat ze ontvankelijk zijn bij een eventuele privaatrechtelijke zaak waarbij het draait om een inbreuk op het auteursrecht.

Alle aanklachten zijn voorlopig van de baan, omdat ze zijn ingesteld direct na de eerste aanmelding bij het Amerikaanse bureau. Mocht het US Copyright Office uiteindelijk alsnog de registraties goedkeuren, dan zullen de rechtszaken weer verder gaan.

De kans dat dat op korte termijn gaat gebeuren lijkt echter niet heel groot. Het auteursrechtenbureau bepaalde in februari namelijk al dat Ribeiro geen auteursrecht krijgt op de Carlton-dans. Dat motiveerde het bureau door te stellen dat het bij een dergelijk dansje alleen gaat om een 'simpele dansroutine' en dat het niet is te beschouwen als een 'choreografisch werk'. Op grond van de Amerikaanse auteurswet is een toekenning alleen mogelijk in dat laatste geval.