Amerikaanse acteur krijgt geen auteursrecht op dansje uit Fortnite en NBA 2K

Het Amerikaanse auteursrechtenbureau heeft bepaald dat acteur Alfonso Ribeiro geen auteursrecht krijgt op de zogeheten Carlton-dans uit de tv-serie The Fresh Prince of Bel-Air. Dit dansje zit onder meer in Fortnite en NBA 2K-games; de acteur klaagde de makers daarop aan.

Het US Copyright Office, het officiële bureau van de Amerikaanse overheid dat auteursrechtelijke registraties bijhoudt, heeft in ondubbelzinnige bewoordingen bepaald dat het bij de Carlton-dans om een 'simpele dansroutine' gaat en dat het daarom 'niet registreerbaar is als een choreografisch werk'. Deze weigering onderbouwt het bureau door de drie hoofdcomponenten van het dansje heel precies te beschrijven en analyseren, waarbij onder meer het 'overdreven zwaaien van de armen' wordt genoemd.

Met dit besluit geeft het bureau aan dat dergelijke werken, zoals het dansje dat Ribeiro als het personage Carlton in The Fresh Prince of Bel-Air uitvoerde, zich door hun eenvoud niet lenen om beschermd te worden door het auteursrecht. Daarvoor moet het werk substantiëler zijn. Het bureau stelt dat 'sociale dansen, simpele routines en andere bewegingen waar geen auteursrecht op kan rusten' niet zijn te beschouwen als 'choreografische werken', zoals genoemd in de Amerikaanse auteurswet.

Dit betekent waarschijnlijk dat de aanklachten van onder meer Ribeiro weinig kans meer maken, net zoals de vergelijkbare dagvaardingen van verschillende rappers. Deze artiesten hebben allemaal Epic Games op de korrel genomen, omdat ze vinden dat de gamemaker niet zomaar de door hen geclaimde dansjes in Fortnite mag opnemen.

In het kader van de rechtszaak van rapper Terrence '2 Milly' Ferguson stelde advocaat Dale Cendali onlangs nog dat in zijn ogen niemand een danspas kan bezitten en dat pogingen daartoe in strijd zijn met de principes van de vrijheid van meningsuiting, omdat het instellen van aansprakelijkheid de creatieve expressie kan schaden. Cendali vertegenwoordigt met zijn kantoor zowel Epic Games als Take-Two.

Onder meer Epic Games heeft zich verzet tegen de pogingen van de artiesten om de dansjes te laten verwijderen uit Fortnite, maar bijvoorbeeld Playground Games bond eerder wel in. Deze maker van Forza Horizon 4 verwijderde een maand geleden twee dans-emotes uit het racespel, te weten The Carlton en The Floss.