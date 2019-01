Nvidia opent robotica-laboratorium in Seattle

Nvidia heeft in Seattle officieel zijn nieuwe laboratorium voor robotica-onderzoek geopend. In het onderzoekscentrum wil het bedrijf onder meer robots ontwikkelen die taken kunnen uitvoeren in samenwerking met mensen, onder meer in huis.

Het nieuwe laboratorium voor robotica gaat het AI Robotics Research Lab heten, en wordt geleid door Dieter Fox, die ook als professor bij de University of Washington werkt. Nvidia probeert met de samenwerking te kunnen profiteren van studenten die voor het ai-lab willen werken. Alhoewel de officiŽle opening nu plaatsvindt, zijn er al sinds november onderzoekers bezig om het lab op te zetten, en is het de bedoeling dat er medio dit jaar ongeveer 50 onderzoekers werken.

Een van de programma's waar Nvidia zich op richt is het ontwikkelen van een robot die in de keuken kan helpen. De bedoeling is dat de robot ingezet kan worden bij alledaagse taken, en de bewoners van het huis kan ondersteunen. Deze samenwerking met mensen noemt Nvidia 'interactieve manipulatie'. De keuken is daarbij volgens Nvidia een uitstekende testlocatie, omdat het een relatief gestructureerde omgeving is, waarbij het gemakkelijk is om nieuwe variabelen te introduceren om zo complexe interacties tot stand te brengen.

Eerder dit jaar opende Nvidia al een onderzoekscentrum naar kunstmatige intelligentie in Toronto. Daarbij wordt samengewerkt met de University of Toronto.