Facebook vernieuwt code Messenger-app als voorbereiding op WhatsApp-integratie

Facebook heeft een nieuwe versie van zijn chat-app Messenger voor iOS uitgebracht. De nieuwe app maakt gebruik van een nieuwe architectuur waarmee Facebook in de toekomst Messenger compatibel wil maken met Instagram en WhatsApp.

De nieuwe versie van Messenger

De iOS-versie van de chat-app is volgens het bedrijf 'van de grond af aan opnieuw opgebouwd'. De app is slechts een kwart van de grootte van de eerdere versie, en laadt volgens Facebook twee keer zo snel. Facebook zegt dat de codebase van de app verkleind is van 1,7 miljoen lijnen code naar 360.000, aldus een blogpost met uitleg over de nieuwe code. Eén van de grootste interne veranderingen is dat de contactenlijst is gestroomlijnd. Daarvan waren veertig verschillende versies voor verschillende apps, wat nu nog maar één versie is. Het uiterlijk zou grotendeels hetzelfde moeten zijn.

De app is de eerste versie die binnen 'Operatie Lightspeed' valt. Facebook kondigde dat project vorig jaar aan tijdens zijn ontwikkelaarsconferentie F8. Lightspeed is vooral bedoeld om apps sneller te maken, maar ook om in de toekomst verschillende andere apps te koppelen. Facebook vertelde vorig jaar dat het Messenger, WhatsApp en Instagram onderling wil laten samenwerken. Daarvoor moet de onderliggende code van de apps voor een groot deel worden bijgewerkt. Het huidige herontwerp van Messenger voor iOS zou daar een eerste stap voor zijn. Ook zegt Facebook dat het met de nieuwe code mogelijk wordt om standaard versleuteling in Messenger aan te zetten, al geeft het bedrijf daar verder weinig details over.