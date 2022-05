HEMA start met slimme verlichting

De HEMA is een productlijn voor domotica onder de naam HEMA smart gestart. De lijn bestaat uit slimme lampen en een slim stopcontact die met een app en een los verkrijgbare afstandsbediening ingesteld kunnen worden.

Het assortiment van de HEMA smart-productlijn bestaat op het moment van schrijven uit negen slimme lampen en wat accessoires betreft is er een afstandsbediening en een slim stopcontact. Bij de verlichting gaat het bijvoorbeeld om peertjes en kogels met E27-fitting, een E14-kaarslamp en een ledspot. Er zitten lampen bij die van kleur te veranderen zijn en witte lampen die dimbaar zijn en waarvan de kleurtemperatuur is in te stellen. De prijzen variëren van 12 tot en met 17,50 euro.

De slimme wifi-stekker kost 15 euro en een afstandsbediening is voor 20 euro verkrijgbaar. In combinatie met de HEMA smart-app werken de producten met Alexa en Google Home, maar momenteel nog niet met Apple HomeKit. Een hub is niet nodig; de producten werken via wifi. De app is beschikbaar voor Android en iOS.

De maker van de app, Electro Cirkel Retail, is ook verantwoordelijk voor de apps voor de Calex-smartphoneproducten en LSC Smart Connect van de Action. Die producten vertonen ook de nodige overeenkomsten met het aanbod van de HEMA. Zo lijken de afstandsbedieningen op elkaar, al belooft de Action voor zijn 7,50 euro kostende remote een bereik van 20 meter en heeft de HEMA het over een bereik van 25 meter voor zijn afstandsbediening die 20 euro kost. Ook de slimme stekkers van LSC Smart Connect van de Action en die van de HEMA lijken sterk op elkaar. Op de HEMA-producten staat Tuya vermeld, het bedrijf dat achter alle genoemde smarthomeproducten lijkt te zitten.