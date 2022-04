Football Manager 2021 komt op 24 november naar Xbox One- en Xbox Series-consoles

Football Manager 2021 keert na een afwezigheid van dertien jaar weer terug naar de Xbox-consoles. Het voetbalspel komt op 24 november uit voor de Xbox One, Xbox Series S en Series X. De game verschijnt dan ook voor de pc en Mac.

Sega laat weten dat Football Manager 2021 voor de Xbox een Play Anywhere-titel is, waarmee het bedrijf aangeeft dat digitaal aangeschafte exemplaren op zowel de Xbox One als de pc werken en savegames zijn over te hevelen. De game komt ook uit de voor de Series S en X, waarbij het aantal speelbare competities volgens Sega zal wisselen afhankelijk van op welke console wordt gespeeld. Spelers hoeven het spel een keer aan te schaffen, waarna het speelbaar is op de Xbox One, Series S en X. Of Sega de game grafisch gaat verbeteren voor de next-genconsoles van Microsoft, is nog onbekend. Sega zegt begin november nadere details te geven.

Het bedrijf zegt dat Football Manager 2021 Xbox Edition is gemodelleerd op de Football Manager Touch-games, waarvan Football Manager 2020 bijvoorbeeld voor Android, iOS en de Nintendo Switch uitkwam. De Xbox-versie van Football Manager 2021 wordt volgens Sega een gestroomlijnde versie van de desktopgame, waarbij optimalisaties zijn doorgevoerd om een goede ervaring via de Xbox-controller mogelijk te maken.

Miles Jacobson, de director van Football Manager bij ontwikkelaar Sports Interactive, gaat op Twitter kort in op de vraag waarom de nieuwe game niet voor de PlayStation verschijnt. Hij zegt dat hij in de problemen komt als hij daar antwoord op geeft, maar Jacobson zegt wel dat mensen van Xbox al jarenlang vragen om terug te keren naar de console. Dat leidde volgens hem tot de integratie van Football Manager 19 en 20 in de Game Pass. Verder zegt hij dat Sony niet met Sports Interactive heeft gesproken om het nieuwe spel voor de PlayStation-consoles uit te brengen. Volgens Jacobson zou dat overigens ook niet eenvoudig zijn, omdat het om 'heel verschillende systemen gaat met verschillende architecturen'. Daarbij stelt hij dat ontwikkelaarskits noodzakelijk zijn om games voor een console te maken en dat die kits alleen overhandigd worden als een consolemakers die games op zijn console wil.

Op 24 november verschijnt de voetbalgame ook voor de pc en Mac, via Steam en de Epic Games Store. Early Access-toegang tot de game begint twee weken voor de release. Geïnteresseerden die het spel via Steam of de winkel van Epic Games aanschaffen, krijgen ook gratis Football Manager 2021 Touch voor de pc of Mac. Sega zegt binnenkort meer details bekend te maken over Football Manager 2021 Mobile en Football Manager 2021 Touch die beide voor iOS en Android uitkomen. Football Manager 2021 Touch voor de Nintendo Switch zal naar verwachting in december verschijnen.