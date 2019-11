Football Manager 2020 Football Manager is een game die jaarlijks met zijn eigen voorgangers concurreert, zowel als het gaat om de titel 'Beste voetbalmanagergame', als om de vraag of het spel een verkoopsucces wordt. Football Manager 2020 voegt een aantal leuke features toe die de game zeker op de langere termijn beter maken en interessanter kunnen houden. Daarnaast maken diverse kleinere vernieuwingen het spel nog wat soepeler en gestroomlijnder, en maken features als het Development Center informatie makkelijker en overzichtelijker beschikbaar. En toch is het ook zo dat al die features onderaan de streep niet zo heel veel veranderen. FM19 was al goed, en ja, FM20 is beter. Maar het veel van de oude features, zoals de complete en goede database en de realistische simulatie van de voetbalwereld, blijven de voornaamste redenen om Football Manager te spelen. Of het tijd is voor een upgrade moet elke virtuele voetbalmanager dus voor zichzelf bepalen. Duidelijk mag zijn dat je je aan Football Manager 2020 niet echt een buil kunt vallen. Pluspunten Clubvisie

Development Center

Gestroomlijndere spelervaring

Carrièreplanning met spelers Minpunten (Uiteraard) erg vergelijkbaar met FM19

Nog steeds enkele rariteiten in wedstrijdengine Eindoordeel Getest Football Manager 2020, macOS, Windows Prijs bij publicatie: € 59,99 Vanaf € 43,25 Vergelijk prijzen

Het was zo'n typische Football Manager-wedstrijd die je weleens speelt. We hadden onder meer PSV en Feyenoord al aan de zegekar gebonden, maar juist op het moment dat een van onze collega's even meekeek bij onze verrichtingen in Football Manager 2020 struikelde onze voetbalmachine over een Europese laagvlieger. Niet erg, want er kwam nog een return in deze play-off voor de Champions League. Maar toch. De meer dan twintig kansen ten spijt slaagden we er niet in de bescheiden opponent af te troeven. Het machtige Ajax kwam in eigen huis niet verder dan 0-0 tegen NK Maribor. Zelden voelde de heroïek van Turijn en Madrid verder weg dan op deze zomerse avond in augustus.

Het bleek allemaal niet uit te maken. Een week later wonnen we met speels gemak van onze Sloveense tegenstander en plaatsten we ons voor de Champions League. Dat ene potje, en diverse andere die we speelden in een andere 'save' met Roda JC, herinnerde ons echter aan de harde werkelijkheid dat dingen in Football Manager niet altijd verlopen zoals wilt en hoopt. Ze verlopen zelfs niet altijd eerlijk. Elke ervaren FM-speler heeft weleens vermoed dat de computer opzettelijk frustrerende uitslagen er doorheen drukt. Sta je 1-0 voor terwijl je 25 kansen hebt gehad en de tegenstander nog geen enkele? Dan gaat het eerste schot op doel van de tegenpartij er in de 92ste minuut in, let maar op. Het is een Football Manager-wetmatigheid ... of niet?

Hoe dan ook, Football Manager frustreert af en toe, zoveel is wel duidelijk. Er zijn ongeveer 25 jaar verstreken sinds we in Championship Manager 2 onze eerste game uit de langlopende serie vonden. In de jaren erna hebben we de wedstrijd-engine en de computer die de boel aanstuurde met enige regelmaat vervloekt. Football Manager 2020 is geen uitzondering. En toch kunnen we niet ontkennen dat het allemaal zaken zijn die kunnen gebeuren. Beter zijn in een wedstrijd, maar rood krijgen en meteen ook een tot dan onterechte 0-1 om je oren krijgen? Het gebeurde afgelopen seizoen nog, toen PSV in de Arena de voorsprong nam nadat Mazraoui met rood naar de kant werd gestuurd. En zo bizar als het scoreverloop bij Chelsea - Ajax hebben we het zelfs in Football Manager nog niet meegemaakt.

De uitdaging van het onder je hoede nemen van een voetbalclub en/of nationaal team blijft ook in 2019/2020 onveranderd leuk en aantrekkelijk, want wij - voetballiefhebbers in het algemeen - vinden het leuk om te laten zien dat we er wel degelijk meer verstand van hebben dan menig coach in het betaald voetbal. In de loop der jaren is ontwikkelstudio Sports Interactive erin geslaagd een steeds dieper gaande en complexere simulatie te bieden, terwijl er ook meer aandacht kwam voor de mogelijkheden om zaken in te stellen. Niet iedereen wil immers uren kwijt zijn aan het uitdokteren van een perfect trainingsregime, of zelf beslissen over alle jeugdspelers die wel of niet een contract mogen tekenen bij de club. Het maakte Football Manager 2019 al tot een dijk van een game, die door die hoge mate van schaalbaarheid in de tijd tijd je eraan wil besteden geschikt was voor een brede groep spelers.

Features gericht op sneller spel

In Football Manager 2020 wordt die lijn doorgetrokken. De game bevat enkele belangrijke nieuwe features waar we later zeker nog op komen, maar hoe gestroomlijnd de ervaring desgewenst kan zijn springt er voor ons echt uit. Er is vrijwel geen simpeler, maar doeltreffender vernieuwing dan de functie waarbij je assistent een voorstel doet voor het invullen van de poppetjes voor de komende wedstrijd. De wijzigingen zijn direct zichtbaar, steeds met een korte motivatie. Aan jou om zijn suggestie met een druk op de knop over te nemen, of juist niet. Je kunt er ook voor kiezen om het advies over te nemen maar vervolgens handmatig een van de wijzigingen weer terug te draaien. Dat is nog steeds sneller dan alles handmatig doen. Je wint er per wedstrijd misschien nog niet eens een minuut mee, maar het zorgt er desondanks voor dat de game veel sneller aanvoelt. De game kent meer van dat soort features die een in potentie zeer tijdrovende game iets beter behapbaar maken. Dat moedigen we zeker aan.