Het is zeker voor Engelse begrippen een prima vrijdagochtend, als we arriveren bij de burelen van Sports Interactive in Stratford, een buitenwijk van Londen. Hier, op een steenworp afstand van het Olympisch Stadion waar West Ham United tegenwoordig zijn wedstrijden speelt, is sinds zo'n anderhalf jaar de thuisbasis van de ontwikkelstudio achter Football Manager gevestigd. Het oude, onhandige en kleine kantoor in hartje Londen was aan vervanging toe. Het nieuw onderkomen werd gevonden in de gebouwen die in 2012 nog dienst deden als media- en uitzendcentrum voor de Olympische Spelen. Hier moet de studio zien te voldoen aan een elk jaar zwaarder wordende eis: zorgen dat Football Manager er ondanks het rijke verleden in slaagt jaarlijks beter te worden en voldoende vernieuwing te brengen.

Dat niet elke vernieuwing leidt tot een betere game zagen we vorig jaar. Football Manager 2019 haalde de interface op verschillende manieren overhoop, maar op veel plaatsen zorgde dat niet voor verbetering. Daarnaast leverde het altijd doorlopende werk aan de wedstrijd-engine een aantal rariteiten op. De vernieuwingen die daarnaast waren aangebracht, werkten soms wel en soms niet. Zo bleek de nieuwe 'flow' in het bij elkaar klikken van een tactiek heel fijn te werken. Maar de nieuwe manier waarop je trainingen instelde leidde er bijvoorbeeld niet toe dat we meer aandacht gingen besteden aan dat deel van de game, ook al was die introductie op zich best geslaagd.

Hoe dan ook is er genoeg te doen richting Football Manager 2020. En op deze vrijdag mochten we zelf komen ondervinden waar al dat werk toe heeft geleid. We kregen een dikke vijf uur aan speeltijd aangeboden, met daarbij de kans om in gesprek gegaan met de ontwikkelaars die verantwoordelijk zijn voor de implementatie van nieuwe features en met mensen uit het zo belangrijke research team. Voldoende reden dus om eens een kijkje te gaan nemen in Stratford.