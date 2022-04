Belgische Kamer keurt wetsontwerp voor 5G-veiling goed

De Belgische 5G-veiling is een stap dichterbij. De Belgische Kamer heeft een wetsontwerp goedgekeurd dat de veiling mogelijk maakt. Het wetsontwerp moet nog langs de Raad van State en de afzonderlijke deelstaten.

Er waren bij de stemming over het wetsontwerp 98 stemmen voor, 36 stemmen tegen en 5 onthoudingen, schrijft VRT NWS. Het wetsontwerp biedt het benodigde kader waarmee telecomagentschap BIPT de 5G-veiling kan organiseren. Hoewel de Kamer akkoord is, moeten de afzonderlijke deelstaten ook nog akkoord geven via een Overlegcomité. Minister van Telecom Petra De Sutter verwacht dat de veiling begin volgend jaar kan plaatsvinden.

Bij de veiling krijgen providers Telenet, Proximus en Orange waarschijnlijk concurrentie van een vierde speler. Citymesh gaf eerder aan samen met IT-bedrijf Cegeka mee te willen bieden op het 5G-spectrum om een vierde Belgische provider te worden. De partij biedt nu vooral zakelijke netwerkdiensten aan, maar wil ook consumenten gaan bedienen.

De opzet van 5G in België verloopt stroef door onenigheid tussen verschillende regio's. Onder andere de opbrengst van de veiling is een gespreksonderwerp. Die wordt gedeeld door de federale overheid en de regio's, maar over de verdeelsleutel is discussie. Ook is er verzet vanuit de bevolking. Zo wil de Burgercommissie Brussel 5G-vrije zones invoeren om zo te kunnen vergelijken en de impact van 5G op het milieu en de gezondheid in kaart te brengen. De aanbevelingen van de burgercommissie zijn niet bindend.

Vijf Belgische providers mogen momenteel met een tijdelijke licentie 5G-netwerken opzetten in de frequentieband van 3,6GHz tot 3,8GHz. Die tijdelijke licenties vervallen als de frequentieveiling achter de rug is.