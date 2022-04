Provider Tweak heeft storing vanwege dubbele stroomuitval - update 3

De Nederlandse internetprovider Tweak heeft een storing waardoor internet bij klanten 'niet goed werkt'. Volgens de provider komt het door dubbele stroomuitval bij een rack dat in het datacentrum Nikhef Housing staat.

Volgens de statuspagina van Tweak is er een grote storing in het Core-netwerk. Op allestoringen.nl is er een grote piek van meldingen te zien die rond 14:20 begon. Tweak zegt een stroomuitval in het datacentrum Nikhef Housing te ervaren. Zowel de primaire stroomvoorziening als de back-up is onderbroken.

De provider is in contact met het datacentrum en er is een monteur onderweg. Hoewel verbindingen weer deels online zijn, is de storing nog niet verholpen. "Zowel de A- als de B-feed van de stroomtoevoer is weggevallen in ons rack. 1 feed is zojuist terug online gekomen, maar de monteur is nog niet aanwezig", schrijft de provider om 14:35 uur.

Update, 15:00: Tweak schrijft dat de verbindingen zijn hersteld en dat er een monteur aanwezig is. Omdat de oorzaak nog niet is achterhaald, is het incident nog niet als opgelost afgemeld.

Update 2, 15:16: De storing is toch nog niet verholpen. "Er is een en ander gesneuveld aan voedingen; een collega is onderweg met reservevoedingen", schrijft Tweak. Nikhef helpt de provider met het onderzoek.

Update 3, 15.10: Later op vrijdag is de storing dan toch verholpen, meldt Tweak.