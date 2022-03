Sony kondigt noisecancelling oordoppen WF-1000XM4 aan

Sony kondigt de noisecancelling oordoppen WF-1000XM4 officieel aan. De specificaties van de oordoppen blijken geheel overeen te komen met de informatie die vroegtijdig naar buiten kwam. De WF-1000XM4 kost 280 euro en is later deze maand verkrijgbaar.

Sony kondigt met de WF-1000XM4 een set oordoppen aan die beschikt over actieve noisecancellation, een IPx4-rating hebben, via Bluetooth 5.2 communiceren en waar je zo'n 8 uur onafgebroken naar kunt luisteren, ook als je gebruikmaakt van noisecancelling. De specificaties komen overeen met die uit een video die eind mei al uitlekte.

Sony maakt in de WF-1000XM4 gebruik van nieuwe drivers van 6mm, die aangestuurd worden door de al even nieuwe V1-processor. De drivers zijn zo'n 20 procent groter dan die van de WF-1000XM3 en de nieuwe processor moet ervoor zorgen dat de noisecancelling beter werkt, terwijl de chip daar minder energie voor nodig heeft.

Sony heeft ook een nieuwe behuizing voor de WF-1000XM4 ontworpen, die ervoor moet zorgen dat doppen een betere pasvorm hebben. Bovendien heeft de WF-1000XM4 een Automatic Wind Noise Reduction-modus, die ervoor moet zorgen dat je minder hoort van de wind als je buiten loopt. Daarnaast heeft de WF-1000XM4 Adaptive Sound Control, waarmee noisecancelling aangepast wordt aan het omgevingsgeluid. Die laatste techniek is niet nieuw, en is in meer hoofdtelefoons en oordoppen van Sony terug te vinden. De WF-1000XM4 kan overweg met de sbc-, aac- en ldac-codecs en kan gebruikmaken van DSEE Extreme, een techniek waarmee geprobeerd wordt om de informatie die verloren is gegaan in lossy muziek weer terug te vinden.

De WF-1000XM4 heeft een Speak-to-Chat-functie, wat wil zeggen dat de muziek pauzeert als de drager gaat spreken. Daarnaast kan de drager de muziek pauzeren via een touchpad op de rechter oorschelp. Verder bevatten beide oordoppen een sensor, zodat de muziek ook gepauzeerd kan worden door een of beide oordoppen uit het oor te halen. De WF-1000XM4 ondersteunt Googles Fast Pair-functie en Microsoft Swift Pair, waarmee de oordoppen sneller met een Android- en Windows-apparaat te koppelen zijn.

De batterijen van de WF-1000XM4 zijn in anderhalfuur opgeladen en houden het dan 8 uur uit als je van noisecancelling gebruik maakt. Heb je de ruisonderdrukking uit staan, houden de oordoppen het zo'n 12 uur uit. Dat is anders als je continu blijft luisteren. Als je zonder pauze luistert, houden de oordoppen het 5,5 uur uit met anc en 6 uur zonder. Na 5 minuten laden, kun je echter weer een uur luisteren. Via de meegeleverde case zijn de oordoppen nog twee keer geheel op te laden. De case is op te laden via het standaard Qi-protocol, of bedraad via USB-C.

De WF-1000XM4 is beschikbaar in Black en Silver en krijgt een adviesprijs van 280 euro. De oordoppen liggen later deze maand in de winkel.