Groot aantal Google Pixel 2-gebruikers maakt melding van kapotte camera

De Google Pixel 2 lijkt een probleem met de camerasoftware te hebben. Gebruikers melden dat zij de camera-applicatie niet meer kunnen gebruiken, onder meer na het installeren van de Android 10-update. Of het aan de software-update ligt, is echter nog onduidelijk.

De meldingen verschenen onder andere op de supportfora van Google voor Pixel-smartphones en Reddit, zo ontdekte Android Police. Alhoewel het gaat om een groot aantal individuele meldingen, is niet geheel duidelijk wat de omvang van de problemen precies is. Volgens gebruikers werkt niet alleen in de ingebouwde camera-applicatie niet meer, maar ook andere applicaties die gebruikmaken van de fotomodus, zoals Whatsapp, kunnen geen foto's of video's meer maken.

Het lijkt er in sommige gevallen op dat de problemen ontstaan zijn na het installeren van de vorig jaar verschenen software-update die Android-versie 10 naar de Pixel 2 brengt. Daarna blijkt de camera niet meer te functioneren. Bij het openen van de camera-applicatie blijft het scherm zwart en kan er geen foto worden gemaakt, en ook geen video worden opgenomen.

De software-update is echter niet in alle gevallen de oorzaak van het probleem, en tevens is Android 10 al maandenlang beschikbaar voor de Pixel 2, waardoor de relatie tussen de software-update en de cameraproblemen niet vaststaat. Tevens heeft Google heeft nog niet op de problemen gereageerd. Wel heeft de internetgigant bij enkele gebruikers aangeboden het apparaat te repareren of om te ruilen.