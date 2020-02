Onbemand zonnevliegtuig dat jaar in de lucht moet blijven maakt eerste vlucht

Phasa-35, een zonnevliegtuig met een spanwijdte van 35 meter, heeft zijn eerst vlucht voltooid. Volgens een van de fabrikanten, BAE Systems, effent dit het pad voor het vliegtuig om een game changer te worden en het gat op te vullen tussen vliegtuigen en satelliettechnologie.

Boven het Australische testterrein van Woomera in de staat South Australia heeft de Phasa -35 zijn eerste testvlucht voltooid. Volgens onder meer Sky News heeft het vliegtuig een hoogte van zo'n twee kilometer gehaald. Het vliegtuig heeft een aantal cruciale functionele tests en prestatietests uitgevoerd, waarbij specifiek naar de aerodynamica, aandrijving en energie-efficiëntie is gekeken. Het vliegtuig vloog en landde geheel autonoom, schrijft Prismatic Ltd, een door BAE Systems overgenomen bedrijf. De twee bedrijven werken gezamenlijk aan het Phasa-35-project.

De Phasa-35 staat te boek als een High Altitude Long Endurance-voertuig. Het is een geheel op zonne-energie vliegend vliegtuig, waarbij de zonnecellen in de vleugels de accu's opladen. Het vliegtuig moet uiteindelijk tot een jaar lang in de stratosfeer, op een hoogte van zo'n 20km, kunnen blijven vliegen. Dat is mogelijk door de efficiëntie van het vliegen, de aandrijving en de energiesystemen. Phasa-35 maakt gebruik van lithium-ionaccu's en GaAs -zonnepanelen die een hogere efficiëntie halen dan panelen op basis van silicium. Het maakt het mogelijk om op grote hoogte in de lucht te blijven met een minimale hoeveelheid energie. Het vliegtuig is redelijk vergelijkbaar met de Zephyr S HAPS van Airbus, die in augustus 2018 bijna 26 dagen vloog.

Het vliegtuig weegt 150kg, de maximale payload van 15kg meegerekend, en is inzetbaar voor een scala aan toepassingen, zoals maritieme surveillance of het detecteren van bosbranden. Dit soort taken kan Phasa-35 uitvoeren tegen een fractie van de kosten van satellieten, stelt BAE Systems. Ook kan het vehikel een rol spelen voor communicatienetwerken, waarbij de bedrijven ook aan 5g-toepassingen denken. Het project wordt gesponsord door het Britse Defence Science and Technology Laboratory en de Australische Defence Science and Technology Group. Dat heeft te maken met de verwachting dat Phasa-35 ook een rol kan spelen op militair gebied, bijvoorbeeld voor het Future Combat Air System.

BAE Systems zegt dat het het vliegtuig in twintig maanden heeft ontworpen, gebouwd en laten vliegen. In de loop van dit jaar moeten meer testvluchten plaatsvinden. Tijdens die nieuwe fase moeten langere uithoudingstests worden uitgevoerd. Zodra het testprogramma is afgerond, kan het vliegtuig volgens BAE binnen twaalf maanden aan de eerste operaties voor klanten beginnen.