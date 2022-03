SandboxVPS: voor een klein bedrag een laagdrempelige IPv6-only vps voor testers

De adoptie van IPv6 blijft achter in Nederland. Om de opvolger van IPv4 een zetje in de rug te geven, introduceert TransIP met SandboxVPS een IPv6-only vps. Het is tegelijkertijd een laagdrempelige oplossing voor developers die snel code willen testen om hem eventueel op een later moment heel eenvoudig naar een productieomgeving te brengen.

Dat de voorraad IPv4-adressen opraakt, is inmiddels een bekend gegeven. Met de opvolger, IPv6, gaat het echter nog niet heel hard. Veel grote partijen ondersteunen het broodnodige nieuwe protocol nog niet out-of-the-box, en in sommige gevallen (zoals GitHub) zelfs helemaal niet. De adoptie van IPv6, toch noodzakelijk voor de toekomst van het internet, blijft ook in Nederland achter. Dit is onder meer gebleken uit onderzoek door SIDN, beheerder van het nl-domein.

Extra zetje

Ondanks alles zijn er ook in Nederland veel diensten beschikbaar die het nieuwe protocol ondersteunen of zelfs een stap verder gaan en 'IPv6-only' zijn. Binnenkort komt TransIP bijvoorbeeld met SandboxVPS, een IPv6-only vps die vooral gericht is op het testen van code. Waarom doet het bedrijf dit eigenlijk? Bernd Hoeksma, productmanager vps bij TransIP, legt het uit. "IPv4 raakt op en wordt duur. Je betaalt hoge bedragen voor een IPv4-adres, want er zijn er niet genoeg. Met onze productieomgeving, BladeVPS, hebben we al heel lang een vps die volledig IPv6-ready is. Nu wilden we een extra zetje geven aan de adoptie van het nieuwe protocol en een vps aanbieden die IPv6-only is."

Geluisterd naar developers

Behalve idealisme als drijfveer, zit er een pragmatische kant aan de lancering van SandboxVPS zoals de dienst nu is vormgegeven. "Wij horen veel van developers dat zij snel, eenvoudig en goedkoop een VM willen hebben om code te testen. Dat is heel begrijpelijk. Je hebt iets gemaakt, wilt kijken of het werkt en dan weer door. We hadden natuurlijk al BladeVPS en PerformanceVPS, maar dat zijn volledig opgetuigde productieomgevingen met alle toeters en bellen, zoals automatische back-ups, monitoring en nog meer. Het instapbedrag daarvoor bedraagt momenteel 10 euro per maand. Dat lijkt misschien niet veel, maar het is wel een stap als je snel iets wilt testen."

Laag instapbedrag

Om die stap aantrekkelijker te maken, bedachten Bernd en zijn team van productontwikkelaars hoe ze de kosten van een vps voor het testen van code konden verlagen. SandboxVPS bevat daarom geen back-ups en monitoring, omdat beide strikt gezien niet noodzakelijk zijn voor het doel van de oplossing. Snapshots zijn daarentegen wel mogelijk. "Dat is wel zo handig, want als iets stuk gaat, kun je snel weer terug naar een eerdere staat van je code. Omdat het niet strikt noodzakelijk is, hebben we ook IPv4-ondersteuning voor dit product losgelaten, want het is duur om die adressen te kopen. Ook daardoor valt SandboxVPS goedkoper uit dan een productieomgeving. Dat merk je in de prijs, want je hebt al een eigen testmachine voor 3,03 (inclusief btw) euro per maand."

Cloudintegratie

Een uitdaging die voor het IPv6-only SandboxVPS geldt, is dat het, om echt nuttig te zijn voor de doelgroep, wél met door developers veelgebruikte platformen zoals GitLab, GitHub en Docker Hub moet kunnen werken. "Toen we begonnen met het ontwikkelen van SandboxVPS ondersteunde alleen GitLab IPv6 out-of-the-box. Sinds oktober geldt dat ook voor Docker Hub in een nieuwe bètaversie; dat kwam voor ons als een prettige verrassing." Github is én blijft echter een knelpunt, geeft Hoeksma toe. "Dat is veruit het grootste cloudplatform waarop developers hun code wegzetten en delen." Om de incompatibiliteit van GitHub met VM's die op IPv6 draaien te adresseren, is besloten een aantal proxyservers op te zetten die verkeer van SandboxVPS-omgevingen naar GitHub vertalen naar IPv4. "Dit is een klusoplossing die we zo hebben ingericht omdat GitHub belangrijk is voor developers. SandboxVPS is een omgeving waarmee mensen kunnen testen en daarvoor is GitHub wel vaak nodig, daarom hebben we er iets voor gebouwd. We kunnen er alleen geen garantie op bieden, het is een 'best effort workaround'. Het zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren dat GitHub de IP-adressen van onze proxyservers blokkeert als er ineens veel verkeer via deze adressen gaat lopen. Vooralsnog is het een tijdelijke oplossing. Tegelijkertijd hopen we ook maar dat GitHub binnen afzienbare tijd IPv6 wél zal ondersteunen."

Met een druk op de knop naar productie

Met in totaal 340 sextiljoen (340.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000) mogelijke combinaties zal de voorraad IPv6-adressen niet snel opraken. SandboxVPS is echter vooral dankzij een aantal andere karakteristieken interessant voor testomgevingen, zoals de mogelijkheid om met een druk op de knop naar een volwaardige productieomgeving inclusief back-ups en monitoring te kunnen gaan. TransIP zet in dit geval een exacte kopie van de VM op BladeVPS, dat draait op ssd's in een shared architectuur, of op PerformanceVPS waarbij je beschikt over NVMe-storage en fysieke cores die je helemaal voor jezelf hebt. "Wat wij vooral willen doen, is het de developer makkelijk maken om op een laagdrempelige manier in te stappen, waarbij hij later de keuze kan maken om code op een eenvoudige manier naar een productieomgeving te brengen", zegt Hoeksma.

Voordelen van BladeVPS

SandboxVPS draait op het BladeVPS-platform. Dit platform biedt, net als PerformanceVPS, onder meer de mogelijkheid om je firewall vanuit het controlepaneel te configureren. "Je bepaalt zelf welke poorten je openzet voor verschillende soorten inkomend verkeer, waardoor je heel eenvoudig je vps beveiligt." Het testplatform ondersteunt daarnaast het uitvoeren van zogeheten fast installs, waarbij je vps al tijdens de installatie met je dotfiles wordt geconfigureerd. Om SandboxVPS eenvoudig op te kunnen nemen in de bestaande infrastructuur is er eveneens ondersteuning voor private networking, big storage, load balancing en HA-IP. HA-IP ondersteunt zowel IPv4 als IPv6. Omdat SandboxVPS IPv6-only is, zal HA-IP in combinatie met dit product uiteraard alleen met IPv6 werken.

Je data staat (en blijft) in Nederland

Een nog niet genoemd voordeel is dat je bij TransIP kunt beschikken over een vps die gewoon in Nederland draait. "Dat is waardevol, vind ik. Op zich is een vps niet heel uniek, het is uiteindelijk gewoon compute power online. De schaalgrootte van bijvoorbeeld Amerikaanse cloudbedrijven gaan wij niet benaderen. Een voordeel dat je bij ons hebt, is dat al je data in Nederland staat en je altijd terug kunt vallen op een dijk van een supportteam dat je tickets snel beantwoordt, in het Nederlands. De meerwaarde die wij bieden, zit in mooie producten, goede service én het gegeven dat we een lokale speler zijn. Zelf vind ik het in elk geval tof dat we zoveel mogelijk mooie producten voor developers aanbieden en dat gewoon op Nederlandse bodem kunnen doen."

Meer weten over TransIP en de nieuwe SandboxVPS-dienst? Lees hier meer over de specificaties of maak direct een VM aan en ervaar het zelf!

*edit: 2,50 aangepast naar 3,03 omdat een advertentie de prijs inclusief BTW bevatten.

**edit: titel aangepast naar "SandboxVPS: voor een klein bedrag een laagdrempelige IPv6-only vps voor testers" in plaats van "SandboxVPS: voor 3,03 euro een laagdrempelige IPv6-only vps voor testers.