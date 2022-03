OnePlus introduceert Red Cable Club, maak kans op de OnePlus Buds Z2-oortjes

Na er acht jaar lang succesvol mee te zijn geweest in India, heeft OnePlus de Red Cable Club onlangs ook in Europa gelanceerd. Deze ledenclub is volledig gratis en geeft gebruikers diverse voordelen, kortingen en toegang tot bepaalde items. Om het heugelijke feit te vieren, geeft Tweakers Partners in samenwerking met OnePlus vijf exemplaren van de recent onthulde OnePlus Buds Z2-oorddopjes weg. Om helemaal in de kerstsfeer te komen, zit er ook een Christmas-sweater bij …

OnePlus heeft sinds kort zijn Red Cable Club voor Nederland en België geopend. De gratis ledenservice, die het technologiebedrijf zelf omschrijft als “de ultieme manier voor de OnePlus-community om samen te komen en technologie te vieren, evenals het ontvangen van exclusieve voordelen”, is nu beschikbaar voor iedereen.

"De Red Cable Club is een succes in India en we zijn verheugd dat we deze service naar Europa brengen. Europeanen behoren tot de meest enthousiaste, verbonden en gedreven gebruikers in de wereld," aldus Tuomas Lampen, hoofd strategie voor Europa bij OnePlus. "We zijn er trots op dat we onze Europese gebruikers de kans kunnen geven lid te worden van de Red Cable Club en zich zo te verzekeren van een aantal voordelen."

Of Europese gebruikers, net als inwoners van India, lid zullen worden van de Red Cable Club blijft uiteraard afwachten. Feit is dat de service gratis is en dat lidmaatschap gebruikers voordeel in de portemonnee kan opleveren, zoals kortingen op producten en oplopende kortingen als je een actief lidmaatschap hebt en hoger in rang stijgt (waarover hieronder meer).

Het dna van OnePlus

OnePlus werd op 16 december 2013 opgericht door Pete Lau en Carl Pei. Ze hadden een duidelijk doel voor ogen: een smartphone ontwerpen die kwaliteit en functionaliteit combineert met een lagere prijs dan andere Androids-telefoons in dezelfde klasse. Behalve op het prijspunt hadden Lau en Pei kritiek op de besturing van veel smartphones. Die werd volgens hen geplaagd door problemen met bloatware en software die niet intuïtief werkt.

In de begindagen speelde OnePlus slim in op het creëren van hypes, door toestellen exclusief op uitnodiging beschikbaar te stellen. Hetzelfde speciale gevoel hoopt het bedrijf nu te creëren met de Red Cable Club. De afgelopen acht jaar was deze service alleen toegankelijk voor Indiase leden.

Kortingen, promoties, early access

Wat levert het je op? OnePlus-gebruikers kunnen lid worden van de Red Cable Club en profiteren van voordelen in de maand december, waaronder een onmiddellijke 2% OnePlus.com-korting op telefoons, 10% korting op de OnePlus Watch en OnePlus Buds Pro, en 20% korting op accessoires, plus gratis verzending. OnePlus geeft daarnaast Europese Red Cable Club-leden vroege toegang tot de aankoop van OnePlus Buds Z2. Leden krijgen ten slotte de kans om een van de laatste paar OnePlus Watch Cobalt Limited Editions in de wereld aan te schaffen.

De Red Cable Club werkt met een zogenaamd tier-systeem: hoe vaker je gebruikmaakt van de service en hoe meer je aanschaft, hoe meer punten je verzamelt, wat je een hoger statusniveau oplevert. In totaal zijn er vier tiers. Als je je aanmeldt, word je automatisch een Red Cable Explorer. Daarna volgen de tiers Red Cable Insider en Red Cable Elite. Het hoogste niveau is Red Cable Supreme. Die laatste status geeft je 10% korting op de aanschaf van smartphones en 50% korting op OnePlus-accessoires.

We geven vijf keer de OnePlus Buds Z2-oortjes + kersttrui weg

Tweakers Partners en OnePlus bieden de Tweakers-community de mogelijkheid de OnePlus Buds Z2 in-ear headphones te winnen. Om het heugelijke feit rond de introductie van de Red Cable Club te vieren, doet OnePlus er ook nog een Christmas-sweater bij. In totaal worden vijf pakketten weggegeven.

De OnePlus Buds Z2-oortjes zijn de opvolgers van de OnePlus Buds Z. De nieuwe oordopjes hebben geen twee maar drie microfoons en bieden 40dB actieve ruisonderdrukking. De Buds Z2 zijn uitgerust met 11mm-drivers en hebben een transparantie-modus om omgevingsgeluid waar te nemen. OnePlus claimt een totale batterijduur van 38 uur (met de case meegerekend). Dit wordt 27 uur als ruisonderdrukking is ingeschakeld. Daarnaast hebben de Buds Z2 een IP55-waterbestendigheidsclassificatie, Bluetooth 5.2 en Dolby Atmos-ondersteuning in samenwerking met smartphones met Color OS 12.

Wat moet je doen als je een set wil winnen? Bijna niks; je hoeft alleen maar in onderstaande poll aan te geven dat je het product wil winnen. Wie weet luister je straks onder de kerstboom met deze nieuwe oortjes naar muziek en heb je een unieke trui aan tijdens het kerstdiner. In totaal selecteren we vijf winnaars die we gelukkig maken met deze mooie prijs.

