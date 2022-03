Geen smartphone op zak: een dag op stap met de Apple Watch & T-Mobile Multisim

Is er iemand die weleens lange tijd zonder zijn smartphone van huis gaat? Waarschijnlijk niet, al zouden we soms best een dag zonder smartphone willen doorbrengen. Met de Apple Watch Series 7 Cellular met T-Mobile Multisim kun je je iPhone thuislaten en toch (bijna) alles doen waarvoor je normaliter je mobiele telefoon zou gebruiken. Mark Wijsman probeerde het voor Tweakers Partners een dagje uit.

T-Mobile is op dit moment de enige telecomaanbieder in Nederland die de Apple Watch Series 7 Cellular ondersteunt. Om de watch van connectiviteit te voorzien, heeft T-Mobile Multisim ontwikkeld. Het betreft een abonnementsvorm waarmee gebruikers de 4G-versie van een Apple Watch koppelen aan een bestaand T-Mobile abonnement. Wat preciezer gezegd: een abonnement en telefoonnummer zijn gekoppeld aan twee (e)SIMs, zodat een iPhone en Apple Watch Cellular een telefoonnummer en abonnement delen. Op deze manier kun je, zonder een iPhone op zak te hebben, blijven bellen of gebeld worden, berichten versturen en ontvangen, e-mails bijhouden, je smarthome desgewenst op afstand bedienen of je gezondheid monitoren door middel van het tracken van sportieve prestaties.

Koppelen van Multisim aan Apple Watch: een fluitje van een cent

Hoe koppel je Multisim nu aan je Apple Watch? Goed nieuws: het is verre van ingewikkeld. Binnen een paar minuten is het gepiept. Het koppelen kan op twee manieren. Als je nog niet gepaired bent met je iPhone, open je de Watch-app op je iPhone en doorloop je de pairing-stappen. Tijdens de stap ‘Dataplan koppelen’ log je in op je My T-Mobile-account. Nadat je bent ingelogd, krijg je een overzicht te zien met actieve eSims. Je selecteert nu de eSims die je wilt koppelen en voltooit het pairing-proces. Je Apple Watch is nu verbonden met 4G en bereikbaar op hetzelfde mobiele nummer als dat van je iPhone.

Als je je Apple Watch al hebt gepaired met de iPhone, open je de Watch-app op je telefoon, ga je naar Instellingen en kies je voor ‘Dataplan’. Daar kies je ‘Dataplan toevoegen’. Vervolgens word je doorverwezen naar je My T-Mobile-account. Nadat je bent ingelogd, krijg je een overzicht te zien van actieve eSims. Je selecteert nu de eSims die je wilt koppelen en voltooit het pairing-proces. Ook nu is de Apple Watch verbonden met 4G en bereikbaar op hetzelfde mobiele nummer als dat van je iPhone. Een kind kan de was doen.

De Apple Watch Series 7 Cellular in combinatie met een Multisim-abonnement is sinds 5 november beschikbaar in ons land. Mark Wijsman nam een dagje de proef op de som.

Een dagje waterpret zonder smartphone

Tijdens het dagje testen navigeerde Mark op de fiets naar het zwembad, streamde hij onderweg muziek (uiteraard in transparantiemodus, want veiligheid voor alles) en liet hij zijn Apple Watch vol meegenieten in de vreugde van het zwemplezier (want waterdicht is ‘ie ook). De Apple Watch deed verder dienst als agenda, als pinpas om een snack mee af te rekenen, als fitnesstracker en, jawel, als telefoon.

Overigens hoef je niet per se over de nieuwste iPhone of nieuwste Apple Watch te beschikken om net zo’n dag als Mark te beleven. Gebruikers die de Apple Watch Cellular met T-Mobile Multisim willen gebruiken, moeten over een generatie SE iPhone, een iPhone 6s of een nieuwer toestel beschikken, met een besturingssysteem vanaf iOS 15.1. Gebruikers kunnen Multisim gebruiken met alle cellular Apple Watches (te herkennen aan de rode ring of rode stip op de draaiknop).

Zou jij best een dag zonder je mobiele telefoon kunnen? Laat het weten in de comments onderaan dit artikel.