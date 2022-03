Tweakers zoekt een parttime medewerker voor de Pricewatch

Heb jij een voorliefde voor technologie, kun je snel en nauwkeurig werken en heb je er plezier in dingen soms tot op de bodem uit te zoeken? Dan komen we graag met je in contact, want we zijn op zoek naar een nieuwe collega voor het Pricewatch-team.

Met de Pricewatch hebben we als doel bezoekers een zo compleet mogelijk beeld van een product te geven; van specificaties en testresultaten tot gebruikersreviews en prijzen. Veel specificatiedata komt automatisch via feeds bij ons binnen, maar wordt altijd gecontroleerd en aangevuld door een van onze medewerkers. Daarnaast zijn er veel suggesties en verbeteringen die door gebruikers ingestuurd worden. Ook die worden allemaal door ons Pricewatch-team verwerkt.

Wat ga je doen?

Als contentmedewerker voorzie je de Pricewatch van Tweakers van de juiste product- en prijsinformatie. Je verrijkt de productdatabase zo compleet en zo snel mogelijk met nieuwe producten. Je voert nieuwe producten in en voorziet deze van de bijbehorende informatie, specificaties, url's en afbeeldingen. Veel van de informatie wordt automatisch aangeleverd, maar je zoekt ook zelf naar aanvullende gegevens. Je checkt regelmatig de gegevens bij bestaande productvermeldingen en waar nodig werk je ze bij of vul je ze aan. Je zorgt ervoor dat vragen van gebruikers en fabrikanten over productinformatie vanuit het forum of per mail worden afgehandeld. Je hebt een signaleringsfunctie voor onduidelijkheden en onregelmatigheden.

Je werkt nauw samen in een klein team en met jullie werk zorgen jullie ervoor dat bezoekers van Tweakers de beste productvergelijking kunnen maken op basis van alle beschikbare informatie.

Onze ideale kandidaat is iemand die:

geconcentreerd en nauwkeurig kan werken;

geïnteresseerd is in de Pricewatch-productgroepen en in consumentenelektronica en hardware in het algemeen;

beschikt over goede communicatieve vaardigheden en graag in een teamverband werkt;

uitstekend zelfstandig kan werken, probleemloos overzicht houdt en daarbij de juiste prioriteiten van de werkzaamheden weet te stellen.

Wat bieden we?

een functie voor 18 uur per week;

een salaris passend bij kennis en ervaring;

een keuzebudget van 12 procent (waarvan 8 procentpunt vakantiegeld);

een jaarlijkse winstdeling;

flexibiliteit om deels thuis en deels vanaf kantoor te werken;

de mogelijkheid om je verder te ontwikkelen via de interne Academy van DPG.

Over ons

Je werkplek is Tweakers HQ aan de Jacob Bontiusplaats in Amsterdam. De sfeer bij Tweakers is los, maar ook gedreven. We proberen onze bezoekers het ultieme techplatform te bieden dat ze verdienen en houden elkaar daarom scherp. Tussen de bedrijven door is er genoeg tijd voor ontspanning, met bijvoorbeeld gaming en het bespelen van de nieuwste producten die zijn binnengekomen. Tweakers is onderdeel van DPG Media, uitgever van onder andere de Volkskrant, Trouw, AD en Het Parool.

Als het grootste mediabedrijf van Nederland staan we open voor alle talent in de maatschappij. Wij roepen kandidaten met diverse achtergronden in de breedste zin van het woord dan ook op om te solliciteren op deze functie. Juist door de verschillen tussen collega’s ontstaan verrassende inzichten en innovatieve oplossingen, en Dat past goed bij ons als organisatie. We zijn benieuwd wie jij bent, en welke kwaliteiten en ervaring jij meebrengt.

Reageren?

Interesse? Solliciteer dan uiterlijk vrijdag 14 januari 2022. Je krijgt binnen tien dagen na ontvangst van je sollicitatie altijd een reactie. Zit je bij de eerste selectie, dan zullen we telefonisch contact met je opnemen om een afspraak in te plannen. Eerst nog wat meer weten? Onze recruiter Robin beantwoordt graag je vragen. Stuur een mail naar robin.pichler@dpgmedia.nl of een appje kan ook via 06-11274870.