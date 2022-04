Koningsnummer onder de racegames getest: bevindingen van F1 2021-testpanel

Ondanks (opnieuw) een raar jaar kunnen Formule 1-fans terugkijken op een fantastisch seizoen. Met een bizarre ontknoping waarin Max Verstappen tot wereldkampioen werd gekroond, is de sport in Nederland populairder dan ooit. Valt de gelijknamige game van Electronic Arts en Codemasters ook goed in de smaak bij de community? Vijf tweakers namen F1 2021 onder handen en hieronder lees je hun belangrijkste bevindingen.

Eind november publiceerden we een oproep voor een Tweakers-testpanel, waarbij we vroegen of leden uit de community trots hun gaming-rig wilden tonen. Uit de inzenders werden vijf tweakers gekozen om met de laatste editie van de jaarlijkse F1-game van Codemasters aan de slag te gaan. Vier communityleden testten de game op de pc, een deed dit op de PlayStation 5.

F1 2021: voor beginnende en gevorderde spelers

Tweaker SytseHartvelt heeft een zeer uitgebreide review geschreven. Hij speelde de Windows-versie van de game op zijn indrukwekkende sim-rig, bestaande uit drie schermen, een stoel en een uitgebreide set van stuur en pedalen. Hij is een fanatieke racer die al heel wat jaren simgames speelt en inmiddels meer dan 1000 races op zijn naam heeft staan. SytseHartvelt is positief over het feit dat zijn Fanatec-hardware direct out-of-the-box werd herkend. Hij vindt het wel jammer dat support voor VR of voor set-ups met meerdere schermen niet direct aanwezig is, maar gelukkig is het spelen via meerdere schermen middels diverse instellingen toch te realiseren.

Als fanatieke sim-racer vindt SytseHartvelt F1 2021 meer een arcade-racer dan een sim. Dat betekent niet dat de game gemakkelijk is, want “met alle assists uit biedt het spel in ieder geval een flinke uitdaging. Je moet het gaspedaal echt heel subtiel aanraken en rustig de hoeveelheid gas opbouwen om niet direct een flinke bak wheelspin te krijgen en met je neus de verkeerde kant op te eindigen.”

Tweaker Krode begrijpt dat EA met F1 een zo breed mogelijk publiek wil behagen en benoemt dat er veel is in te stellen. “Ik denk dat F1 2021 echt een spel is voor iedereen. Hoe beter je bent, hoe moeilijker je het kunt maken. Je kunt alles aan je auto afstellen, en ook de strengheid qua straffen: van heel simpele tot volledige straffen.”

Foto gemaakt door tweaker Krode

Volgens tweaker Djuroen is F1 2021 duidelijk meer voor het grotere publiek gemaakt en valt dat op als je vaker simracegames speelt. “Ook omdat het met een controller heel goed te spelen is, is het veel toegankelijker en meer vergeeflijk dan een echte sim. Met het racestuur komt deze game echter wel het best tot zijn recht. Er zit voldoende gevoel in de aangestuurde force-feedback om aan te kunnen voelen wat de auto doet en eventueel over- of onderstuur tijdig op te vangen. De fijnere nuances lijken beter door te komen dan in voorgaande jaren.”

Graphics en sfeer

Over de looks van F1 2021 oordeelt het testpanel unaniem. De game ziet er fraai uit en ook met de immersie en de sfeer zit het goed. Tester Snippertje heeft de game in verschillende beeldverversingen met frames per seconde getest en is onder de indruk: “De game ziet er kort gezegd fantastisch uit. Je hebt een flink scala aan instellingen om mee te spelen en ook DLSS biedt (voor Nvidia-gebruikers) uitkomst.” Meer informatie over DLSS kun je teruglezen in deze patchnotes van Electronics Arts.

Djuroen, die de game op PlayStation 5 speelde, moet daar een keuze maken tussen mooiere beelden of hogere framerate. Hij koos voor de betere graphics en genoot van de beelden én het geluid. “De F1 bolides zijn zover ik kan zien natuurgetrouw nagemaakt en zijn zo op het eerste gezicht niet van de officiële echte auto's te onderscheiden. De geluiden per type/merk motor zijn overigens ook goed in elkaar gestoken en zeker het lekkere roffeltje van de Honda motor is heel goed gedaan.”

SytseHartvelt is het met Djuroen eens: “Qua geluid scoort F1 2021 een dikke voldoende. De V6 turbomotoren zijn zeker niet de best klinkende motoren in de historie van de sport, maar het geluid is goed nagemaakt en de verschillen tussen de verschillende motorfabrikanten zijn goed te horen. De Honda motor heeft zijn karakteristieke raspende downshifts en je hoort de turbo’s goed janken hoog in de toeren.”

Hij is ook te spreken over de sfeer naast de baan en de animaties al zijn sommige coureurs in zijn optiek beter gelukt dan anderen: “Er wordt veel sfeer gecreëerd met de shots voorafgaand aan de race. De gezichten en vooral de animaties in de gezichten hebben een flinke stap gemaakt ten opzichte van de eerdere versies. Het namaken van de coureurs is bij sommigen beter gelukt dan bij anderen, maar over het algemeen is het echter dik in orde.”

Brakingpoint en multiplayer

De nieuwe toevoeging Brakingpoint, waarmee de makers een heuse verhaallijn met het nodige drama hebben willen toevoegen wordt gewaardeerd. Snippertje ziet duidelijk de invloeden van de succesvolle Netflix-serie Drive to Survive terug en vond de opdrachten tijdens de races spannend. Krode vult aan: “Het verhaal in Braking Point is soms een beetje cheesy en niet echt meeslepend, maar een goede aanvulling van de game en ik vond het erg leuk om te spelen.”

Screenshot gemaakt door tweaker SytseHartvelt: Casper Akkerman uit de Braking Point verhaalmodus op het podium met Hamilton en Bottas

Over de multiplayer is iedereen het eens. Deze is zeer uitgebreid, is goed om gelijkgestemden bij elkaar te voegen om te gaan spelen en biedt voor ieder wat wils. Wel storen de testers zich aan het gegeven dat ze bij sommige online matches buiten de boot vallen en ze enkel als toeschouwer mee mogen kijken.

Concluderend

Al met al met hebben de testers zich goed vermaakt met F1 2021. SytseHartvelt vat het mooi samen: “Ben je geen hardcore simracer, dan heb je aan F1 2021 een uitstekende game. De sfeer zit er heerlijk in en de carrièremodus biedt een hoop uitdaging en replaywaarde. Daarnaast is de game ook toegankelijk voor beginners.” Djuroen vult aan: “Is het je eerste F1 game die je zou willen proberen; de game is absoluut vermakelijk en biedt een hoop waar voor zijn geld.”

Daarmee lijkt het overall oordeel duidelijk: voor zowel beginners als gevorderde racers biedt F1 2021 genoeg spelmodi, opties en uitdaging maar mocht je een echte diehard sim-ervaring zoeken dan zijn er wellicht betere opties.

F1 moeilijk of makkelijk?

Heb jij Formule 1 2021 gespeeld? Vind je de game te moeilijk of juist te makkelijk? En zou Codemaster de game meer simulatie moeten maken, of is er juist een goede balans gevonden zodat de game zowel voor nieuwkomers als voor ervaren spelen genoeg te halen valt? En hoe bevalt Brakingpoint? Laat het ons weten in de comments onderaan dit artikel.