Neem een kijkje onder de motorkap van NS’ nieuwe containerplatform

Als je met de trein reist, denk je dan aan de technologische oplossingen die je rit leuker, comfortabeler en veiliger maken? Gaat je hart sneller kloppen van CI/CD, AWS of Azure? Dan is het webinar van NS en Tweakers helemaal iets voor jou. Op 19 januari leer je alle ins en outs van de devops-teams van NS: dé ronkende motoren voor innovatie en groei bij NS. Mis dit niet!

Bij NS is een bloeiende techcultuur ontstaan rondom productteams die gebruikmaken van cloudtooling om innovatie te realiseren. Zowel medewerkers als klanten plukken daar nu de vruchten van. Momenteel werkt NS onder meer aan een Intern Ontwikkelaars Platform om meer selfservice te bieden aan autonoom werkende devops-teams. Dit moet de innovatiesnelheid verhogen en het leven van IT’ers bij NS een stuk leuker maken.

Minder werkdruk, florerende innovatie

Binnen NS is communicatie erg belangrijk. In de IT-omgeving werken verschillende afdelingen samen om bijvoorbeeld te zorgen dat reizigers betrouwbare reisinformatie ontvangen via de mobiele app of de website. Maar er zijn ook tal van andere datagedreven processen, van de toegang tot de stations tot het gebruik van je chipkaart om een OV-fietsslot te openen. Bij alle verschillende processen met uiteenlopende applicaties, websites en backend-systemen werken de productteams er hard aan om alles soepel te laten verlopen. Het nieuwe selfservice Intern Ontwikkelaars Platform biedt ondersteuning en ruimte, zodat medewerkers minder werkdruk ervaren en veilig kunnen werken, met als resultaat dat innovatie kan floreren.

Crossplatformbenadering

Samen met Tweakers organiseert NS op 19 januari een webinar waarin twee NS-experts je wegwijs maken in de IT-wereld waar zij mee te maken hebben. In het webinar belichten we kort de transformatie van IT bij NS en hoe de organisatie omgaat met digitale innovatie, maar geven we ook een kijkje onder de motorkap. De keuzes die IT’ers bij NS maken worden toegelicht en middels een demonstratie ervaar je het gebruik van containers met Kubernetes voor het selfservice-platform. Mark Dalmulder, Product Owner Site Reliability Engineering, en Tom O’Brien, Lead Engineer NS PaaS, geven uitleg geven over de IT-transformatie bij NS en de uitdagingen waar ze voor staan: van de beslissingen ‘hoog over’ tot de meest praktische dilemma’s op het niveau van tooling en de vraagstukken die een cross-platformbenadering met meerdere (public) clouds met zich meebrengt.

Toffe projecten

Webinarprogramma* 19 januari 19.00 - 19.05 - Welkomstwoord en opening door Luuk 19.05 - 19:25 - Talk Mark (Nederlandstalig) 19.25 - 19:30 - Pauze 19:30 - 20.15 - Talk Tom en Armin (Engelstalig) 20.15 - 20.30 - Q&A *Programma onder voorbehoud

Tijdens het webinar, dat begint om 19.00 uur en duurt tot 20.45 uur, maak je kennis met enkele tools waarvan je wellicht nog niet had gehoord. Daarnaast komen de verschillende uitdagingen bij het bouwen van het Ontwikkelaars Platform aan de orde, met adviezen voor het overwinnen van lastige obstakels. In het programma zal Mark allereerst de IT-transformatie van NS bespreken. Vervolgens licht hij de verschillende toffe projecten en dagelijkse werkzaamheden toe en gaat hij in op verschillende uitdagingen, onder andere rond standaardisatie in een organisatie zoals NS. Met zijn kennis als IT-consultant is hij in staat de situatie bij het bedrijf goed te vergelijken met die in andere organisaties en sectoren. Daarna zal Tom laten zien hoe NS omgaat met de integratie van datacenters en public cloud-oplossingen, en de keuze voor het nieuwe op Kubernetes gebouwde portaal toelichten.

Enige (basis)kennis, onder meer op het vlak van Kubernetes, is een pré, want we gaan tijdens het webinar de diepte in, aan de hand van verschillende technische details. Ben je Kubernetes-expert of in bredere zin geïnteresseerd in containertechnologie en devops, dan mag je dit webinar niet missen. Laat je inspireren!

Aanmelden webinar

Wil jij het webinar van NS en Tweakers op 19 januari volgen? Het webinar zit inmiddels vol, maar via onderstaande poll kun je je opgeven voor de wachtlijst en kun je aangeven dat je - als je toch niet aanwezig kunt zijn - het opgenomen webinar binnen twee werkdagen per mail ontvangt.

