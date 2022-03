Logi Bolt: veilige wireless oplossing voor drukke omgevingen

Om (rand)apparatuur optimaal met elkaar te laten communiceren, is een sterk en veilig signaal cruciaal, zowel in kantooromgevingen als op thuiswerkplekken. Logitech brengt Logi Bolt op de markt, met technologie die gebaseerd is op Bluetooth Low Energy 5.0. Dit nieuwe product moet ervoor zorgen dat je gemakkelijker werkt met randapparatuur zoals muizen, trackballs en toetsenborden.

Op de website van Logitech staat een vrij generieke tekst als beschrijving van het nieuwe product Logi Bolt: “Logitech developed Logi Bolt to overcome IT challenges that can arise whether users are in the office or working remotely.” Dat klinkt veelbelovend, maar welke uitdagingen worden precies bedoeld? En hoe worden ze middels Logi Bolt opgelost? Navraag bij de fabrikant leert dat de ontwikkeling van Logi Bolt al begon vóór de uitbraak van de coronapandemie, maar dat het hybride werken de introductie ervan inmiddels relevanter heeft gemaakt dan ooit. Juist nu IT-gebruikers op verschillende (flex)locaties werken, willen bedrijven meer vat krijgen op hoe wireless apparatuur zich gedraagt. Of, wat preciezer geformuleerd, op de problemen die wireless apparatuur al dan niet veroorzaakt. Zo zijn er veel zorgen rond security, maar ook over de prestaties van randapparatuur in ‘noisy’ omgevingen met veel draadloos verkeer. Daarnaast moet rekening worden gehouden met het feit dat allerlei compatibiliteitsproblemen extra kosten voor IT-support met zich meebrengen.

Logi Bolt: Ergo K860 split keyboard for business

Niet alleen voor gebruikers

Logi Bolt is een geavanceerd wireless protocol dat ontworpen is om tegemoet te komen aan de toegenomen eisen die organisaties hanteren als het gaat om security. Het is dus niet alleen een oplossing voor gebruikers, maar juist ook voor IT-beheerders. Zij krijgen onder meer de beschikking over een applicatie waarmee ze instellingen kunnen forceren en updaten. Logi Bolt combineert Bluetooth Low Energy (BLE) wireless technologie (mode 1, security level 4 van de FIPS-regulering) met extra veiligheidsmaatregelen. Hiermee wordt bij devices die zijn gekoppeld met een Logi Bolt USB-receiver het aantal kwetsbaarheden gereduceerd. Het protocol is ontwikkeld om - onder meer door toepassing van frequency hopping - betrouwbaar te verbinden in uiteenlopende omgevingen, ook waar interferentie aanwezig is door wifi-toegangspunten of andere draadloze apparatuur. De nieuwe receiver, die via een USB-A-poort moet worden aangesloten, levert een ‘drop-off-free’-verbinding tot tien meter, met tot acht keer lagere latency dan bij andere op de bedrijfsvloer veelgebruikte wireless protocollen. Een nadeel voor wie al Logitech-producten gebruikt, is dat Logi Bolt niet kan pairen met de Logitech Unifying USB-receiver en vice versa. Wel kun je Logi Bolt en Unifying wireless producten gewoon gebruiken op dezelfde host.

Out-of-band authenticatie

Logi Bolt: nieuw logo

Het nieuwe protocol is er voor verschillende ‘for Business’-producten van Logitech, waaronder MX Keys-toetsenborden, MX Anywhere-muizen en de ERGO M575-trackball. Ze zijn herkenbaar aan het nieuwe logo dat Logitech hanteert voor Logi Bolt. Om tegemoet te komen aan de toegenomen eisen die zakelijke gebruikers hanteren met betrekking tot wireless producten, zijn in het protocol verschillende maatregelen doorgevoerd die de veiligheid vergroten. Zo voorkomt de toepassing van authenticatie bijvoorbeeld man-in-the-middle-aanvallen, afluisteren en code injection. Doordat het gebaseerd is op BLE kan het protocol gebruikmaken van out-of-band-authenticatie met een passkey entry (zes tekens voor een keyboard en tien kliks voor muizen en trackballs). Daarnaast zorgt toepassing van Logi Bolt voor minder productieverlies door wegvallende verbindingen. Het sterke signaal werkt zelfs goed in drukke ruimtes (zowel op kantoor als bij remote thuiswerkers) waar veel wireless signalen aanwezig zijn.

Frequency hopping

Een van de verbeteringen ten opzichte van eerdere generaties propietary wireless technologie van Logitech is het gebruik van een chip met een groter RF-budget. Naast dit verbeterde radiosignaal is er ook het voordeel van BLE, een technologie die gebruikmaakt van frequency hopping. Logitech heeft hier nog een - propietary - algoritme aan toegevoegd dat de efficiëntie van frequency hopping in omgevingen met veel RF-verkeer vergroot. De verbinding is effectiever en veiliger dan via een directe bluetooth-verbinding, omdat Logitech met de Logi Bolt-receiver beide kanten van de communicatie afhandelt. Logi Bolt hoeft geen rekening te houden met specifieke eisen aan de compatibiliteit van de host en kan daardoor alleen het hoogste veiligheidsniveau (security mode 1 - level 4) accepteren.

Logi Bolt: Ergo M575 wireless trackball for business

Versleuteld signaal

Security mode 1, level 4, houdt voor gebruikers van Logi Bolt in dat hun signaal versleuteld wordt verstuurd met de encryptiemethode AES-CCM die een 128-bit encryptiesleutel hanteert. BLE gebruikt standaard meerdere keys voor verschillende doeleinden, zoals het beschermen van de vertrouwelijkheid van data en het authentiseren van een device. Deze sleutels worden gegenereerd tijdens het pairen van een dongle (in dit geval de Logi Bolt-receiver) en een wireless device. De technologie gebruikt in deze modus een unieke key voor een sessie; voor elke sessie wordt een nieuwe key aangemaakt.

Getest voor gebruik in drukke omgevingen

Dit klinkt allemaal veelbelovend, maar uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat apparatuur met Logi Bolt in praktijksituaties goed presteert: the proof of the pudding is in the eating. Hoeveel wireless devices kunnen bijvoorbeeld in één ruimte worden gebruikt zonder dat ze elkaar dwars zitten? Volgens Logitech zorgt niet zozeer het aantal devices in een ruimte, als wel de onderlinge afstand tussen alle gebruikers voor een uitdaging. In testopstellingen werkten onderzoekers binnen afstanden van een halve en anderhalve meter tegelijkertijd onder meer met twee traditionele bluetooth- en drie BLE-devices. Ook werd binnen deze drukke omgeving getest met drie wifi-toegangspunten binnen twee meter afstand.

Logi Bolt

Koppel tot zes devices aan één receiver

Logi Bolt wireless devices gebruiken BLE 5.0 of hoger. Volgens de fabrikant benutten zij alle security-mechanismen die in de specificaties van de 4.2-versie van de technologie zijn geïntroduceerd. Waar het gaat om backwards compatibility is het zo dat Logi Bolt-devices kunnen communiceren met hosts die gebruikmaken van BLE 4.0 of hoger via een directe bluetooth-verbinding. Producten met Logi Bolt zijn ‘pre-paired’ met hun Logi Bolt USB-receivers, wat zorgt voor een ervaring die plug-and-play is. In zakelijke omgevingen is dit een voordeel omdat het de druk op de helpdesk helpt te verminderen. Ook is het mogelijk om tot zes Logi Bolt wireless devices te koppelen met één receiver, waardoor je als gebruiker USB-poorten vrijhoudt en met randapparatuur tussen verschillende werkomgevingen kunt schakelen.

Aanpassen mogelijk met Logitech Options

Tot slot is het heel eenvoudig om je Logi Bolt-devices naar eigen smaak of behoefte te configureren. Dit gaat via Logitech Options, een applicatie waarmee je bijvoorbeeld de instellingen van knoppen aanpast of bepaalde trackpadbewegingen die je veel gebruikt reproduceert. Met app-specifieke instellingen haal je meer uit apps zoals Zoom en Microsoft Teams. Begin of beëindig bijvoorbeeld een online call met de ‘volgende’-knop van je ERGO M575, of druk op de ‘vorige’-knop om de microfoondemping in of uit te schakelen. Een andere feature van Logitech Options is Logitech Flow, waarmee je twee of drie computers gebruikt. Je verplaatst je muiscursor naar de rand van het scherm om tekst, afbeeldingen of bestanden over te dragen.

