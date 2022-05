Onder zo'n beetje elke review van een oledtelevisie zijn reacties te vinden van mensen die ervaring hebben met of zich zorgen maken over het inbranden van het scherm. Dat het inbranden de gemoederen bezighoudt is niet gek, aangezien oledtelevisies nog altijd behoren tot de duurdere modellen, hoewel daar langzaam maar zeker verandering in komt. Wie veel geld uitgeeft aan een nieuwe televisie, wil er natuurlijk wel op kunnen vertrouwen dat zijn of haar investering langer dan een paar jaar meegaat.

Sommige mensen kiezen hierom liever voor een lcd-televisie, zodat ze zeker weten dat het scherm niet zal inbranden. Zo loop je inderdaad geen enkel risico en slaap je wellicht beter, maar er is natuurlijk wel een reden waarom steeds meer mensen kiezen voor een oledtelevisie, hoewel er een gevaar is voor inbranden. In tegenstelling tot bij lcd-tv's kunnen bij oledtelevisies alle (sub)pixels volledig worden uitgeschakeld. Dat levert een perfecte zwartwaarde op en een enorm hoog contrast. Doordat dit hoge contrast zeer lokaal, op pixelniveau, beschikbaar is, zien beelden er ook nog eens scherper uit dan op een lcd-tv.