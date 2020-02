Beter dan oled

Gedurende de eerste vijftien jaar van deze eeuw zijn onze televisies en monitoren geleidelijk overgegaan van diepe apparaten met een beeldbuis, naar dunne toestellen met een plat scherm. Hierdoor werd het een stuk gemakkelijker om de beeldschermen aan de muur te op te hangen, kregen we meer ruimte op onze bureaus en konden de schermmaten flink toenemen. Deze overgang heeft niet alleen veel invloed gehad op onze inrichting, maar heeft ook geleid tot enorme verschuivingen op de markt.

Waar in de hoogtijdagen van de beeldbuis grote fabrikanten als Sony en ons eigen Philips heer en meester waren, voeren nu de Koreaanse merken de boventoon. Sony's Trinitron-beeldbuizen leverden decennia lang de hoogste helderheid. Doordat deze techniek goed met patenten was beschermd, konden de beeldbuizen van de andere fabrikanten lange tijd niet tippen aan de hoge helderheid en het daarmee samenhangende contrast die de Sony-buizen leverden. De geschiedenis lijkt zich te herhalen, want dankzij de patenten op witte oleds, die in 2009 van Kodak zijn overgenomen, is de productie van oledpanelen voor televisies nu volledig in handen van LG. Het lukt de andere fabrikanten tot nu toe niet om oledschermen in televisiematen tegen aanvaardbare kosten te maken.

In de begintijd van platte beeldschermen speelde bij de grote maten plasma nog een belangrijke rol. Deze techniek bood belangrijke voordelen op het gebied van beeldkwaliteit en kende hierdoor een grote schare fans. Uiteindelijk bleek niets tegen de opmars van de lcd-techniek bestand te zijn en werd lcd de standaard. Samsung heeft de opmars van deze techniek het beste weten te benutten en is hiermee de grootste televisiefabrikant ter wereld geworden.

Inmiddels heeft de oledtechniek, dankzij de hogere beeldkwaliteit, steeds meer terrein gewonnen. Doordat LG steeds heeft geïnvesteerd in meer en meer productiecapaciteit, hebben de prijzen sinds de introductie van deze relatief jonge techniek jaar op jaar een daling laten zien. Hierdoor konden steeds meer mensen het zich veroorloven om een oled in huis te halen. De prijzen van oledtelevisies blijven voorlopig nog wel even dalen, want ook dit jaar komt er productiecapaciteit bij.

Dit jaar zullen voor het eerst ook televisies met een 48"-oledscherm worden verkocht. Dat is niet toevallig, want dit is exact de gemiddelde beeldmaat van nieuw verkochte televisies op dit moment. Al met al lijkt LG hard op weg te zijn om de nieuwe koploper te worden. Het feit dat aartsrivaal Samsung, als enige grote fabrikant, geen oledpanelen bij LG inkoopt om zelf oledtelevisies te maken, heeft ertoe geleid dat Samsung flink heeft moeten inleveren in het topsegment. Om het tij te keren investeert Samsung enorme bedragen in de ontwikkeling van nieuwe schermtechnieken, maar doorbraken laten zich niet altijd met geld forceren.