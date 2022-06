Over een paar weken begint het EK voetbal en afgaand op eerdere EK's en WK's is dat voor veel mensen hét moment om een nieuwe tv in huis te halen. Mede door de coronapandemie komt de stroom van nieuwe televisiemodellen dit jaar wat langzamer op gang dan we gewend zijn. De meeste fabrikanten kiezen er daarom voor om hun 2020-televisies langer op de markt te houden. Die 2020-modellen zijn sinds hun introductie vorig jaar bovendien al flink in prijs gezakt, waardoor de prijs-kwaliteitverhouding een stuk gunstiger is dan die van de allernieuwste tv's. In deze test bespreken we zes oled- en lcd/QLED-televisies uit het hogere segment die vorig jaar werden geïntroduceerd maar nog altijd verkrijgbaar zijn én inmiddels stevig in prijs zijn gedaald. Met welke tv haal je goed beeld in huis tegen een gunstige prijs? Wij zochten het voor je uit!

Het is voor veel tweakers een open deur, maar als je veel waar voor je geld wil, loont het vrijwel altijd om in het voorjaar of begin van de zomer te shoppen voor een televisie van het voorgaande jaar. Elk voorjaar brengen televisiefabrikanten hun nieuwe line-up op de markt en een blik in de Pricewatch leert steevast dat tv-prijzen in de maanden na introductie gestaag dalen. Op het moment dat de nieuwe modellen het jaar erna worden geïntroduceerd, bereiken de prijzen van de vorige modellen hun dieptepunt, waarna deze modellen uit de markt verdwijnen.

Tot zover gaat het dit jaar niet anders dan in voorgaande jaren. Door de coronacrisis zien we echter dat sommige merken aanzienlijk later zijn met de introductie van hun nieuwe modellen. LG, Samsung en Sony hebben inmiddels 2021-modellen in de winkelschappen liggen, maar bij merken als Philips, Panasonic en Hisense laten de nieuwe modellen nog veelal op zich wachten terwijl de 2020-modellen juist langer worden aangeboden.

Het is voldoende reden voor ons om om een aantal high-end tv's uit 2020 naast elkaar te zetten om te zien wat een goede deal is als je op zoek bent naar de beste beeldkwaliteit. We richten ons op televisies die de beste beeldkwaliteit leveren zonder dat ze qua prijs in de buitencategorie vallen. 8k-televisies laten we dus buiten beschouwing, evenals bijzondere modellen zoals de Panasonic HZW2004 (review) met 'professional' oledpanel, de Philips 935 OLED (review) met ingebouwde B&W-soundbar en LG's GX Gallery OLED (review) die helemaal vlak tegen de wand kan worden gehangen.

In de test

De tv's die we in dit artikel vergelijken zijn de 55-inchvarianten van de Hisense OLED O8B , LG OLED CX, Panasonic OLED HZW984, Philips OLED855, Samsung QLED Q95T en Sony OLED A8. Deze televisies zijn op dit moment in de Pricewatch terug te vinden met vanaf-prijzen van circa 1000 tot 1350 euro. Die prijzen moeten we met een klein korreltje zout nemen. Zeker bij duurdere televisies geldt dat je vaak een nog betere deal kunt krijgen als je wat rondbelt langs verschillende shops. Daarnaast grijpen veel fabrikanten het aankomende EK voetbal aan om kortings- en cashback-acties op te zetten. Hou voor actuele aanbiedingen en acties daarom vooral ook het aanbiedingen- en kortingscodetopic op het forum in de gaten, is ons advies.