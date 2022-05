Wie op zoek gaat naar een nieuwe tv met het beste beeld van dit moment, komt veelal uit bij een oled-tv. De oledtechniek levert een enorm groot contrast, waardoor het beeld er indrukwekkend uitziet. Ook zijn oledtelevisies bijzonder goed in het weergeven van hdr. Je kan tegenwoordig bij alle grote fabrikanten, behalve Samsung, terecht voor een oled. Al deze televisies gebruiken dezelfde panelen van LG, waardoor de beeldkwaliteit zeer vergelijkbaar is. De fabrikanten moeten zich dus op andere manieren onderscheiden om de gunst van de consument te winnen. Zo zijn Philips-televisies al sinds 2004 beschikbaar met de unieke feature Ambilight, waarmee de muur achter je tv meekleurt.

Philips 805 oled-tv

In deze review bekijken we twee oledtelevisies met de driezijdige variant van Ambilight: de Philips 805 en 855. Dit zijn twee modellen met identieke specificaties; alleen de voeten zijn verschillend uitgevoerd. De 805 staat op twee bescheiden pootjes die aan weerskanten van de tv zijn gemonteerd. De 855 is voorzien van een draaivoet; een handige optie die een aantal jaar geleden populair was, maar die we tegenwoordig niet veel meer zien. Door de draaiconstructie is de voet een stuk groter en komt de tv hoger boven het meubel te staan.

Philips 855 oled-tv

Beide televisies kunnen hdr-beelden beelden weergeven in zowel Dolby Vision- als HDR10+-formaat. Ook hebben ze een luidsprekersysteem dat geschikt is voor het weergeven van Dolby Atmos- en DTS-HD-geluid. Hiermee zijn dus de belangrijkste formaten van dit moment afgedekt. De televisies draaien op Googles Android TV versie 9 (Pie) en beschikken over 16GB flashopslag. De meegeleverde afstandsbediening is voorzien van een microfoon voor gebruik met de Google Assistent.