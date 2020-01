NEC meldt serverinbraak bij defensiedivisie

Het Japanse technologieconcern NEC bevestigt dat het slachtoffer was van een aanval waarbij toegang is verkregen tot servers van zijn defensiedivisie. De aanvallers wisten meer dan 27.000 bestanden te benaderen.

Het gaat om aanvallen die al in 2016 begonnen en in de jaren erna voortduurden, zo lijkt op te maken uit de in het Japans opgestelde mededeling van NEC. Het bedrijf claimt dat er weliswaar toegang is verkregen tot in totaal 27.445 bestanden, maar dat het niet om geheime informatie gaat. Ook meldt het bedrijf dat er geen schade is, dat maatregelen genomen zijn die herhaling moeten voorkomen en dat klanten van wie de bestanden getroffen zijn, ingelicht zijn.

Volgens Japanse kranten zoals Nikkei heeft het Japanse Ministerie van Defensie laten weten dat het om contracten gaat, maar dat er geen defensiegeheimen in het geding zijn en dat er ook geen gevolgen zijn voor het Japanse defensiesysteem. Bleeping Computer publiceert over de publicatie in Nikkei. Die site schrijft dat Mitsubishi Electric tien dagen geleden ook al een aanval op zijn systemen bekendmaakte. Die aanval vond plaats via een gekaapt account, waarmee de daders toegang tot het interne netwerk verkregen.