Kortrijk mag Proximus-klantgegevens blijven gebruiken voor stadsmarketing

De Gegevensbeschermingsautoriteit van België staakt het onderzoek naar het gebruik van telefoniegegevens van Proximus door Kortrijk. De stad doet dat voor marketingdoeleinden. Volgens de privacyautoriteit houdt de stad zich aan de wet.

Daniel Stevens, de directeur van de GBA, heeft de stad Kortrijk laten weten 'geen enkele reden te zien om aan te nemen dat de stad Kortrijk zich niet houdt aan de geldende wetgeving'. Volgens Focus-WTV gaf Kortrijk aan dat het bericht van de GBA 'een bevestiging was van wat de meeste privacyexperts al aangaven'.

"Kortrijk verzamelt en gebruikt zoals zoveel andere organisaties, steden en bedrijven, gegevens van bewoners en bezoekers. We zijn dit verplicht aan onze burgers en onszelf. Deze data zijn de hoeksteen van een geïnformeerd en efficiënt beleid", meldt schepen Arne Vandendriessche volgens Focus-WTV.

Kortrijk gebruikt sinds vorig jaar klantdata van Proximus om inzicht te krijgen in bezoekersstromen in de stad. Het gaat om geanonimiseerde gegevens van mobiele telefoons die zich op bepaalde momenten in de stad bevinden. Proximus registreert alleen gegevens als er meer dan dertig personen in een gebied zijn. Kortrijk wil de data onder andere combineren met betaalgegevens. De GBA gaf vooraf al toestemming voor het project, maar begon een nieuw onderzoek na ophef over de dataverzameling, onder andere omdat aanvankelijk geen opt-out mogelijk was.