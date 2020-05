Gegevensbeschermingsautoriteit legde voor 189.000 euro aan AVG-boetes op

De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit legde tot nu toe voor in totaal 189.000 euro aan AVG-boetes op. Het ging om negen boetes. Het gaat om een aanzienlijk lager bedrag dan de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens tot nu toe aan boetes heeft opgelegd.

Sinds 25 mei 2018 legde de geschillenkamer van de Gegevensbeschermingsautoriteit 59 sancties op, waarvan in negen gevallen een boete. Het totaalbedrag van de opgelegde boetes is 189.000 euro. Zo kreeg Proximus in april een boete van 50.000 euro vanwege een belangenconflict bij zijn functionaris gegevensbescherming. Sociaal netwerk Twoo kreeg volgens HLN vorige week een boete van eveneens 50.000 euro opgelegd, omdat het persoonsgegevens van niet-leden verwerkte. De Gegevensbeschermingsautoriteit verwerkte in een jaar 937 meldingen van gegevenslekken, 4438 informatievragen en 351 klachten of bemiddelingsverzoeken.

De Gegevensbeschermingsautoriteit wil voortaan op eigen initiatief grootschalige onderzoeken starten en onderzoeken op thema of per sector in gang zetten, meldt inspecteur-generaal Peter Van Den Eynde in een gesprek met Belga, waarover Datanieuws publiceert. "We zijn ervan overtuigd dat we dankzij een proactieve en globale aanpak de persoonsgegevens van de burgers doeltreffender kunnen beschermen." Daarvoor zijn volgens hem wel meer middelen nodig. Van Den Eynde hield het gesprek omdat de Algemene Verordening Gegevensbescherming maandag twee jaar van kracht is.

In Nederland heeft de Autoriteit Persoonsgegevens in totaal een boetebedrag van 'zo'n drie tot vier miljoen euro' opgelegd. Dat zei de voorzitter van de privacyautoriteit, Aleid Wolfsen, tegen Tweakers. Publiekelijk zijn slechts drie boetes bekendgemaakt, en in totaal ging het daarbij om zo'n 1,7 miljoen euro. Tweakers publiceert maandag een achtergrondartikel over twee jaar AVG in Nederland.