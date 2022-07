Titel Company of Heroes 3 Platform Windows Ontwikkelaar Relic Entertainment Uitgever Sega Releasedatum 17 november 2022

Het rts-genre lijkt bezig te zijn aan een ware revival. Na opnieuw uitgebrachte klassiekers als Command & Conquer Remastered, de Age of Empires DE-reeks, Iron Harvest, Dune Spice Wars en natuurlijk Age of Empires IV, is het nu de beurt aan Company of Heroes. Een grote verrassing is dat niet, want het spel werd exact een jaar geleden aangekondigd voor een release dit jaar en we publiceerden rond die tijd ook al een eerste preview waarin een deel van de vernieuwingen werd toegelicht. Na twee korte publieke multiplayertests konden spelers al even kort aan het spel proeven, maar nu hebben Relic en Sega voor het eerst een complete missie van het spel vrijgegeven. Wij konden er twee weken geleden al een dag mee aan de slag, maar de komende week kan iedereen dat. In deze preview lees je onze bevindingen.

Een korte introductie van wat je tijdens deze missie kunt verwachten. Beeld: Relic

We beginnen met een korte samenvatting van wat je van Company of Heroes 3 kunt verwachten in vergelijking met zijn voorgangers. Na de focus op het Oostelijke front en de Ardennen is het nu tijd voor de roemruchte gevechten in Noord-Afrika vanaf 1941 en vervolgens de amfibische landing in Italië in het najaar van 1943, dat een voorbode was voor de landing in Normandië. Dat biedt kansen voor een enorm gevarieerd landschap: van de Saharawoestijn tot het mediterrane Italië met glooiende heuvels en ranke cipressen. Nieuw in het spel zijn enkele Italiaanse eenheden, zoals de zwartgeklede Guastatori-combatengineers en de lichte L6/40-tank.

De zwartgeklede Italiaanse Guastatori-troepen

Veel bestaande spelers Volgens Relic worden deel 1 en 2 van Company of Heroes nog steeds veel gespeeld. Ze stellen dat er meer dan tien miljoen games verkocht zijn en dat ook de afgelopen jaren er nog steeds een hoge mate van engagement is. Er verschijnen ook nog steeds veel mods met nieuwe maps en features. Het spel is een van de hoogst beoordeelde rts-games van de laatste jaren, aldus Relic.

Verder bevat het spel, naast opgevoerde graphics, nieuwe landschappen en een hoger destructieniveau, een aantal nieuwigheden ten opzichte van CoH 2. Net als bij Age of Empires IV heeft Relic, nog voordat concreet begonnen werd aan CoH 3, een communitycouncil opgericht. Dat is inmiddels alweer bijna vijf jaar geleden, in 2017, toen dit spel nog maar een idee was. Tien geselecteerde fans hebben meegedacht over alle aspecten van het spel en 50.000 spelers hebben feedback gegeven over de multiplayeralpha.

Over de vernieuwde Dynamic Campaign, Companies en Detachments en de Battleplans kun je meer lezen in onze uitgebreide preview uit juli 2021, kort nadat het spel was aangekondigd in juni dat jaar. In deze preview richten we ons vooral op de vernieuwingen die we concreet konden ervaren tijdens de eerste vrijgegeven missie, zoals ook te zien is in de video in dit artikel. Let wel: deze video is opgenomen in 1080p wat volgens Relic in dit stadium van het spel de beste setting was. De grafische kwaliteit is daardoor beperkt.

Mission Alpha

In Mission Alpha speel je met het Duitse Afrika Korps, ofwel DAK: de Duitse legereenheden onder leiding van Rommel die naar Noord-Afrika werden gestuurd om de gedemoraliseerde Italiaanse troepen te ondersteunen tegen het Britse leger. De gevechten speelden zich vooral af in Libië en Egypte. Deze speelbare missie speelt zich af in de buurt van Ajdabiya in West-Libië in januari 1942. Het doel van de missie is om Italiaanse troepen te hulp te schieten en de Britten te verjagen. Dat begint door troepen te produceren en met het recovery vehicle, ofwel het reparatievoertuig, enkele defecte tanks te repareren. De eerste die je tegenkomt is een Panzer III met vlammenwerper, die onmisbaar lijkt voor latere momenten tijdens deze missie.

Eigen screenshots van de gameplay van de eerste missie

Vernieuwingen

Dat repareren van tanks en andere voertuigen met het reperatievoertuig is een leuke toevoeging. Het repareren kon al veel langer, onder andere met engineers, maar nu is het zo dat een vernietigde tank alsnog weer geschikt gemaakt kan worden. Dat gebeurt in twee fasen: tijdens de eerste fase is het defecte voertuig totaal onbruikbaar, maar niet geheel vernietigd. Eerst breng je hem weer tot leven: het voertuig kan dan weer rijden, maar is nog zwaar beschadigd. Een enkele hit is dan genoeg om hem weer uit te schakelen. Hij moet dan vervolgens nog een keer gerepareerd worden, zodat hij weer als nieuw is. Dat kan zowel met het reperatievoertuig als met troepen en ook panzergrenadiers kunnen nu reparaties uitvoeren, zij het langzamer. Die twee reperatiefasen voelen wat kunstmatig aan, vooral dat je dus twee keer moet klikken met het reperatievoertuig. Tijdens de missie kwamen we ook nog wat bugs tegen. Sommige voertuigen lieten zich niet repareren ook al hadden we voldoende punten en het spel gaf ook niet aan dat we al op de maximale troepencapaciteit zaten. Een voertuig kan ook echt kapot zijn, bijvoorbeeld nadat het is ontploft. In dat geval heeft reparatie geen zin.

We konden nu ook voor het eerst de Tactical Pause beleven. Daarmee kun je het spel even op pauze zetten, maar in plaats van het menu op te roepen, kun je tijdens die pauze opdracht geven om eenheden te verplaatsen, te laten aanvallen of andere opdrachten geven. Zo kun je de tijd nemen om je troepen goed te positioneren, voordat je een aanval inzet. Het is een leuke toevoeging, al is het ons onduidelijk hoe vaak we hier in de praktijk gebruik van zouden maken, in plaats van in real time beslissingen te nemen. Tijdens lastige potjes tegen de AI zou het van pas kunnen komen.

Verder is er nu een voertuig waarmee je zware artillerie kunt verplaatsen, die voorheen in de vorige CoH-versies alleen op een vaste plek gebouwd konden worden, zoals een howitzer. Nu kun je ze dus verplaatsen en elders weer in werking stellen. Een andere nieuwe feature is tankriding. Net als jeeps en vrachtwagens, kun je nu ook een groep legereenheden op een tank laten meerijden. Dat komt de snelheid ten goede en ziet er leuk uit. Zodra de tank in een gevecht terechtkomt, zullen de eenheden automatisch afstappen en moet je ze handmatig dekking laten zoeken of naar een strategische locatie sturen. Ook nieuw zijn waypoints, waarbij je je units via een veilige route een richting kunt opsturen. Verder lijken de andere factions ook unieke nieuwe units te krijgen, zoals de Britse Gurkha's, maar dat konden we tijdens deze missie niet testen.

Een compilatie van verschillende delen tijdens de missie. Beeld: eigen gameplay en opname

Vertrouwd

Voor ervaren Company of Heroes-spelers voelt het rts-deel van het spel direct vertrouwd aan. De interface is wat anders en de commanders zijn verdwenen en vervangen door Battlegroups, maar je weet toch direct wat je moet doen. Het draait in deel drie nog steeds ouderwets om het in bezit krijgen en houden van delen van het slagveld. Dat doe je door vlaggen te veroveren die her en der op strategische punten geplaatst zijn. Dat levert de resources op waarmee je eenheden kunt verwerven en trainen. Maar je krijgt die resources alleen als je de aanvoerlijnen intact weet te houden vanaf de verschillende vlaggen die je veroverd hebt, die een directe verbinding hebben naar je headquarters. Ook draait het nog steeds om dezelfde grondstoffen als in het tweede deel: Manpower, Munitions en Fuel. Daarnaast is natuurlijk de Unit Count belangrijk.

Als we de interface vergelijken met deel twee, dan staat de plattegrond nog steeds op de vertrouwde plaats linksonder. Dat geldt ook voor het deel rechtsonder, waar je units en voertuigen kunt produceren en waarmee je je units bepaalde opdrachten kunt meegeven. Daar vinden we ook de tabs met de verschillende soorten commandoposten, die je ieder toegang geven tot specifieke troepen en upgrades, al zijn die nu van boven naar beneden verschoven. Voorheen werden de iconen van je verschillende units rechtsboven in het beeld getoond, maar nu is dat linksonderin naast de kaart, waarbij ze ook een stukje kleiner geworden zijn. Snelkoppelingen naar bepaalde acties of troepen die je meteen in het veld kunt inzetten, zijn verhuisd naar de rechterkant van het scherm. Ondanks de wijzigingen voelt het vertrouwd en hebben we niet hoeven zoeken.

Links de klassieke interface van CoH 2 en rechts de meer moderne en minimalistische CoH 3

De interface is een stuk strakker geworden. Bij CoH 1 en 2 was die bewust klassiek opgezet om aan te sluiten bij de tijdsgeest: met metalen randen met roest, knoppen met grijze kleurverlopen en een ouderwetse radar met glas eroverheen. De nieuwe interface is juist strak. Het is even wennen, maar het maakt het spel iets minder oubollig en meer modern. Versie twee is al bijna tien jaar oud en speelse 3d-knoppen waren toen nog in de mode; nu is alles plat en redelijk minimalistisch.

Tot slot

De definitieve versie van Company of Heroes 3 wordt dit jaar op 17 november uitgebracht, dus dat is nog even wachten. Wel kun je, net als wij, gratis de Mission Alpha uitproberen tussen dinsdagavond 12 juli en 19 juli. Spelers die aan de multiplayer-pre-alpha's hebben meegedaan zien automatisch een update in Steam verschijnen. Het was op het moment van schrijven nog niet duidelijk of er in november ook een Mac-versie komt. Officieel wordt er alleen een pc-versie genoemd, maar versie twee verscheen ook voor de Mac via Steam. Mogelijk wordt daar op een later moment nog iets over bekendgemaakt.

De speeltijd was te kort om een goede indruk te krijgen van de mate van destructie. Volgens eigen zeggen zouden gebouwen en andere onderdelen nu helemaal kapot kunnen. Tijdens de alpha kwam het tegenovergestelde ook wel eens voor en reden we probleemloos met een tank door een treinstel heen zonder zichtbare schade. Ook de grafische prestaties zijn nog lastig te beoordelen op dit moment, mede doordat maximaal 1080p werd aangeraden en omdat hogere resoluties nog niet gereed waren. We zien zeker een vooruitgang, al is CoH 2 ook nog best gedetailleerd. Zeker als je flink inzoomt, wat bij CoH 3 helaas (nog) niet mogelijk was. Momenteel is het grafisch nog niet schokkend mooi te noemen voor een spel uit 2022. De missie was uitdagend genoeg, maar voor ervaren spelers niet erg lastig. Om de vijand te verslaan is het zaak om met de juiste combinatie van troepen aan te vallen. Voor beginners of minder ervaren CoH-spelers kan de Tactical Pause-optie handig zijn.

Verder is het nu bekend dat het spel in november over vier factions zal beschikken. De eerste drie kennen we al, maar de units, voertuigen en spraak zijn aangepast: het zijn de Amerikanen, de Britten en de Wehrmacht. Nieuw is het eerdergenoemde Duitse Afrika Korps. Dat betekent wel dat we Obercommando West en de Russen moeten missen, al is dat met dit thema geen verrassing. Jammer is het wel, want dit maakte het spel afwisselender omdat ieder leger unieke eigenschappen en units heeft. Mogelijk komen er later alsnog facties bij, want het zijn er nu vier in plaats van de vijf van Company of Heroes 2, dat sinds de release in 2013 nog drie uitbreidingen kreeg.

Ook mods en maps zullen waarschijnlijk tijdens de release nog ontbreken. Althans, we kregen geen concreet antwoord op onze vraag hierover. Relic richt zich voor nu op deze Alpha en de uiteindelijke release. Bij Age of Empires IV zagen we dat ook. Daar duurde het een klein half jaar voordat de mods beschikbaar kwamen, waaronder maps en tweaks die door spelers gemaakt zijn.

Voor een oordeel is het uiteraard te vroeg. De missie was leuk, maar ook vrij kort en de twee keer dat we deelnamen aan de multiplayeralpha was ook beperkt en alweer een tijdje geleden. Wat ons betreft is het wel een titel waar we met grote interesse naar uitkijken deze winter.