Command & Conquer Remastered

Voor hele generaties was Command & Conquer de eerste aanraking met het rts-genre. Tussen 1995 en 2010 werden liefst tien verschillende gametitels in de reeks uitgebracht, en dan rekenen we Tiberium Alliances uit 2012 en de iOS- en Android-app Rivals niet eens mee. Ondanks dat de C&C-games inmiddels serieus op leeftijd zijn, worden ze nog steeds door enthousiastelingen gespeeld. En veel gamers die ondertussen naar andere titels zijn overgestapt, hebben nog steeds warme gevoelens als ze terugdenken aan de oorspronkelijke Command & Conquer met de GDI en NOD en natuurlijk Red Alert. Veel rts-fans hebben na het schrappen van Generals 2 nog steeds hun hoop gevestigd op een nieuwe titel in de reeks, maar vinden in C&C Remastered een zouthoudertje. Terug naar de games van toen, met de schermresolutie van nu.

Het begon allemaal in 1995 met de oorspronkelijke titel Command & Conquer, waarin de aarde in de ban is van Tiberium en twee machten tegen elkaar strijden: de Global Defense Initiative van de VN en de revolutionaire Brotherhood of Nod, geleid door de raadselachtige Kane. In 1996 werd de reeks uitgebreid met Red Alert, dat zich als een soort prequel afspeelt in een alternatief universum waarin de Sovjet-Unie strijdt tegen tegen de geallieerden. Eigenlijk begon het avontuur al in 1993 met Dune II, destijds eveneens van Westwood Studio. Dune II was min of meer de eerste echte rts; de graphics, speelwijze en eenheden waren dan ook vergelijkbaar. Voor menig tiener, twintiger en ouder persoon ging een nieuwe wereld open: zij konden soldaten, tanks en andere voertuigen strategisch positioneren en ondertussen een basis uitbouwen. Het spelconcept, maar ook de graphics en vooral de muziek waren in die tijd vernieuwend. Na diverse vervolgtitels en vele uitbreidingen bleef het echter stil. De originele oude games zijn ondertussen niet of lastig speelbaar op moderne Windows-pc's, al verschenen er ook opensource-versies zoals OpenRA.

Na de 'remasters' van Age of Empires en Warcraft III is nu C&C Remastered uitgekomen, met de originele eerste twee C&C-games. Als spelers van het eerste uur waren wij benieuwd of deze opgepoetste versies de sfeer en het spelplezier van de originele games evenaren. En natuurlijk of de remasters hun geld waard zijn, zowel voor nostalgische rts-gamers als voor een nieuwere generatie die de oude spellen nooit heeft gespeeld.