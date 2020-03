Titel Iron Harvest 1920+ Platform Windows, PlayStation 4, Xbox One Ontwikkelaar King Art Games Uitgever Deep Silver Releasedatum 1 september 2020

Wie geïnteresseerd is in de grote oorlogen van de vorige eeuw, kent wellicht de term Iron Harvest. Het is de metalen bijvangst die boeren van hun akkers halen na het ploegen. In sommige gebieden komt nog steeds oud spul naar boven, vooral metalen resten uit de Eerste Wereldoorlog. Hier in de buurt zijn het vooral de velden in Vlaanderen en Noord-Frankrijk, maar ook in andere delen van Europa zit nog genoeg in de grond. De term is niet eens direct van toepassing op de gelijknamige game, maar geeft wel de sfeer aan in Iron Harvest 1920+.

Verantwoordelijk voor die sfeer is Jakub Różalski, een Pools illustrator. Różalski laat zich graag inspireren door de wat desolate sfeer van vlak na de Eerste Wereldoorlog. Hij heeft een hele serie illustraties gemaakt van die periode, maar dan wel van een alternatieve werkelijkheid. Want hoewel kleding en gebouwen in het tijdsbeeld passen, komen in de wereld die Różalski schetst, ook de nodige fantasievoertuigen voor. De overal duidelijk aanwezige militairen blijken vlak na WOI opeens ruimschoots beschikking te hebben over verschillende soorten mechs. Het overkoepelende universum werd door Różalski als 1920+ aangeduid.

Drie facties

De tekeningen van Różalski trokken de aandacht van King Art Games, een kleine Duitse studio in Bremen. Die zag er de basis in voor een game, net als eerder al de makers van het bordspel Scythe. King Art zag er een rts-game in, die zich - net als de tekeningen van Różalski en het bordspel - afspeelt in het Oost-Europa van vlak na de Eerste Wereldoorlog. Het gaat daarbij om een fantasiewereld, hoewel er overduidelijk parallellen zijn met de werkelijkheid. Zo zijn er drie facties in de game die met elkaar in oorlog zijn. Vanuit het westen rukt het Saxony Empire op, vanuit het oosten komen de Rusviet en ze ontmoeten elkaar op het grondgebied van de Polania Republic. Het is niet moeilijk te raden welke mogendheden model hebben gestaan.