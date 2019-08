Strategiespel Iron Harvest komt in september 2020 uit

De rts-game Iron Harvest, die wat de gameplay betreft op het tactische strategiespel Company of Heroes lijkt, komt op 1 september 2020 beschikbaar voor pc, Xbox One en PlayStation 4. Dat hebben ontwikkelaar King Art Games en uitgever Deep Silver laten weten in een nieuwe trailer.

In de nieuwe trailer wordt onderstreept dat het in Iron Harvest draait om een alternatieve werkelijkheid van de jaren twintig, in de periode na de Eerste Wereldoorlog. In het spel proberen geheime krachten Europa weer te destabiliseren en spelen door stoom aangedreven mechanische robots en machines een belangrijke rol op het slagveld.

Deep Silver zegt dat het nauw heeft samengewerkt met rts-fans om zodoende 'de perfecte realtime strategy-ervaring te creëren'. Spelers moeten met een groep eenheden het slagveld veroveren, waarbij het gebruikmaken van dekking erg belangrijk is. Ook moeten resource-punten worden ingenomen om extra eenheden en gebouwen te maken en onderzoek te kunnen doen.

Iron Harvest is gebaseerd op afbeeldingen van de Poolse kunstenaar Jakub Rozalski en kwam van de grond na een succesvolle Kickstarter-campagne. In maart vorig jaar haalde King Art Games binnen 36 uur al zijn financieringsdoel. Inmiddels staat de teller op bijna 1,3 miljoen dollar. Volgens de Kickstarter-pagina betekent dat dat het spel in ieder geval een campagne met cinematografische filmpjes, een skirmish-modus, multiplayer, een co-opcampagne en een gratis dlc-campagne krijgt.