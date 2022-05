Bloomberg: nieuwe iPhones krijgen ondersteuning voor ProRes-video

Apple geeft zijn komende iPhones volgens een gerucht ondersteuning voor het ProRes-videoformaat met hoge bitrates. Mogelijk is dat alleen weggelegd voor de Pro-modellen. Ook zou de Portret-functie naar de videomodus komen onder de noemer Cinematic Video.

Apple-insider Mark Gurman schrijft op Bloomberg over de nieuwe camerafeatures. Volgens zijn bronnen zal de iPhone-maker daar veel nadruk op leggen bij de presentatie. Er zou ook een nieuw filter-achtig systeem komen voor het doorvoeren van lokale verbeteringen bij foto's. Het zou gaan om verschillende stijlen die kunnen worden toegepast, waaronder opties voor warme of koelere tinten en een 'dramatische look' met diepe schaduwen. De effecten worden 'met behulp van kunstmatige intelligentie' toegepast op objecten of personen en niet op het hele beeld.

De videofunctie krijgt naar verluidt ondersteuning voor ProRes. Dat is een codec van Apple voor het opnemen van video met hoge bitrates. Daardoor is er meer ruimte om de beelden achteraf te bewerken. Het wordt mogelijk om in verschillende resoluties tot 4k op te nemen met de hoge kwaliteit. Mogelijk komt de optie alleen naar de iPhone Pro-modellen, net als de toevoeging van ProRAW voor foto's in de iPhone 12 Pro-toestellen.

Daarnaast brengt Apple de Portret-functie voor het maken van beelden met een onscherpe achtergrond naar de filmmodus, claimt Bloomberg. Apple zou dat Cinematic Video noemen en net als bij de fotofunctie wordt de achtergrond kunstmatig onscherp gemaakt. Zowel voor- als achteraf kan de mate van onscherpte gekozen worden. Verschillende high-end Android-telefoons ondersteunen zo'n functie al bij het filmen.

Naast de camera-upgrades krijgen de nieuwe iPhones volgens Bloomberg bescheiden verbeteringen. Het ontwerp en de afmetingen zouden ongewijzigd zijn, al zou de notch op de nieuwe modellen iets kleiner zijn. Verder wordt een nieuwe A15-soc verwacht en krijgen de telefoons mogelijk 120Hz-schermen. Wanneer Apple zijn nieuwe iPhones presenteert, is nog niet bekend. Meestal doet het bedrijf dat in september, maar vorig jaar werd dat uitgesteld tot oktober.