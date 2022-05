Gerucht: Nvidia kondigt GeForce RTX 3080 Ti en RTX 3070 Ti op 31 mei aan

De aankondiging van de komende Nvidia GeForce RTX 3080 Ti en RTX 3070 Ti vindt volgens geruchten op 31 mei plaats. De gpu-maker zou de videokaarten volgens bronnen van VideoCardz in juni uitbrengen.

Bronnen van VideoCardz stellen dat Nvidia eerder van plan was om de RTX 3080 Ti op 18 mei aan te kondigen, maar dat het bedrijf dit met enkele weken heeft uitgesteld. VideoCardz stelt daarnaast dat Nvidia op 31 mei ook een RTX 3070 Ti-videokaart introduceert. De reviewembargo's van beide videokaarten zouden verschillen; de RTX 3080 Ti-reviews zouden op 2 juni gepubliceerd worden en die van de RTX 3070 Ti volgen een week later, meldt VideoCardz. De releasedata van de gpu's zijn nog niet bekend, maar doorgaans vinden dergelijke releases op dezelfde dag van de reviews of een dag later plaats.

De Nvidia GeForce RTX 3080 Ti krijgt volgens geruchten een GA102-225-gpu met 10.240 CUDA-cores en 12GB aan Gddr6x-geheugen. Dat is 2GB meer dan de reguliere RTX 3080. De nieuwe videokaart krijgt echter een 384bit-geheugenbus, waarmee de maximale bandbreedte wordt opgehoogd naar 912GB/s, waar de RTX 3080 een geheugenbandbreedte van maximaal 760GB/s bood.

De GeForce RTX 3070 Ti krijgt volgens VideoCardz een GA104-400-gpu met 6144 CUDA-cores, ten opzichte van een GA104-300-chip met 5888 CUDA-cores in de reguliere RTX 3070. De Ti-variant zou wederom 8GB videogeheugen krijgen, hoewel de gpu ditmaal voorzien zou worden van sneller Gddr6x-geheugen. De videokaart krijgt daarnaast naar verwachting een 256bit-geheugenbus, voor een maximale bandbreedte van 608GB/s.

Nvidia zou verder zijn begonnen met het verschepen van nieuwe Ampere-gpu's met vernieuwde cryptominingbeperkingen. Deze gpu's zouden in de komende weken beschikbaar komen voor consumenten, zo bleek eerder al. Nvidia heeft de komst van vernieuwde RTX 3060-gpu's met nieuwe hashrate limiter vorige week bevestigd in een driver-update.

Nvidia heeft de RTX 3080 Ti en RTX 3070 Ti nog niet officieel aangekondigd, hoewel er al maanden geruchten rondgaan over de twee videokaarten. De gpu's lijken zo goed als klaar te zijn voor release; onlangs dook al een pallet met RTX 3080 Ti-videokaarten van MSI op. Naast VideoCardz melden ook bronnen van Overclocking.com dat Nvidia de twee gpu's in juni uitbrengt. Dit doet vermoeden dat het de definitieve interne planning van Nvidia is, hoewel deze informatie dus nog niet officieel is bevestigd en alsnog onderhevig aan wijzigingen kan zijn.

Nvidia GeForce RTX 30-serie Model RTX 3090 RTX 3080 Ti* RTX 3080 RTX 3070 Ti* RTX 3070 CUDA-cores 10.496 10.240 8704 6144 5888 Boostsnelheid 1700MHz 1665MHz 1710MHz nnb 1730MHz Vram 24GB Gddr6x 12GB Gddr6x 10GB Gddr6x 8GB Gddr6x 8GB GDDR6 Geheugensnelheid 19,5GBit/s 19Gbit/s 19Gbit/s 19Gbit/s 14Gbit/s Geheugenbus 384bit 384bit(?) 320bit 256bit 256bit Bandbreedte 936GB/s 912GB/s 760GB/s 608GB/s 448GB/s Tgp 350W 320W(?) 320W nnb 220W Releasedatum 24 september Juni(?) 17 september Juni(?) 29 oktober Adviesprijs

(Founders Edition) 1549 euro Nnb 719 euro Nnb 519 euro

* Op basis van onbevestigde geruchten