Waar is de log4j-apocalyps gebleven?

In december van 2021 stond de securitywereld even op zijn kop toen een kwetsbaarheid in Java-library log4j naar buiten kwam: overal onbewust aanwezig, uit te buiten tot volledige overname van machines door slechts een regeltje code te sturen met een mailtje... Het leek een perfecte storm voor een ict-ramp, maar die bleef uit, tegen de meeste verwachtingen in. Hoe kan dat? Had de beveiligingswereld het bij het verkeerde eind? Was Log4Shell helemaal niet zo'n probleem? Of heeft het koortsachtige patchen toch goed gewerkt?

Openbaring

In het begin dacht systeembeheerder Johan (niet zijn echte naam) niet dat het net geopenbaarde lek Log4Shell zo ernstig was. Hij begon op vrijdagochtend 10 december met zijn werkdag en las dat er een groot lek zat in de Java-library log4j, maar rondde eerst zijn gewone werkzaamheden af. "Toen alle andere taken afgerond waren, kreeg ik pas door hoe groot het was en heb ik er met een collega uitgebreid naar gekeken. De rest was al weekend vieren", vertelt de programmeur aan Tweakers. Voor hem begon dat weekend pas veel later, want log4j bleek een van de ernstigste kwetsbaarheden te zijn die de securityindustrie ooit had gezien. Johan werkte daarom het hele weekend door om patches door te voeren en uiteindelijk systemen van klanten uit te schakelen. "Ik belde met een collega en ook hij kwam tot dezelfde conclusies als ik: dat de applicaties bij de klanten eigenlijk niet door konden blijven draaien zonder update." Zijn verhaal is exemplarisch voor wat meerdere ontwikkelaars aan Tweakers vertellen over Log4Shell. In het begin leek Log4j een vrij rechttoe-rechtaankwetsbaarheid, maar hoe meer erover bekend werd, hoe ernstiger het probleem bleek te zijn. Zo ernstig zelfs, dat Johan de drastische beslissing nam om systemen van klanten maar helemaal uit te zetten. "Ik heb de directeur gebeld en uitgelegd wat er aan de hand was. Na een hele dag bellen in groepsgesprekken met directeur en collega's besloten we om de klantsystemen op zaterdagavond uit te zetten."