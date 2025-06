Chromecast met Google TV krijgt privacy-toggles met upgrade naar Android 12

De Chromecast met Google TV uit 2020 krijgt een upgrade naar Android 12. In de upgrade zit onder meer de functie om de microfoon en camera uit te schakelen voor alle apps in een keer. Met de upgrade gaat het apparaat van Android 10 in een keer naar Android 12.

Het gaat om een upgrade van 722MB, meldt XDA-Developers. Behalve de toggles krijgt de software ook de mogelijkheid om controle uit te oefenen over de formaten voor HDR en surroundsound. Daarnaast wordt het mogelijk om te wisselen tussen diverse verversingssnelheden.

De upgrade naar Android 12 van het apparaat uit 2020 is begonnen. Het is onbekend wanneer alle gebruikers de upgrade binnen zullen hebben. Google zei al eerder dat Android 12 voor de dongle eraan zat te komen, maar had nog niet precies gezegd wanneer. Google bracht vorige maand een goedkopere variant van het apparaat uit. Die ondersteunt geen 4K en kost minder. De 4K-versie kwam twee jaar geleden uit. Tweakers publiceerde toen ook een review van de Chromecast.